Manca poco e poi si passerà al campo. Nel prossimo weekend, le squadre di A, B e C saranno in campo per la Coppa Italia e per la C. Italia di Serie C. Mentre gli abbonamenti volano, anche le prevendite di coppa sono iniziate.

Coppa Italia- Serie C (1° turno)

Picerno-Barletta

Pineto-Gubbio

Casertana-Savoia

Pro Vercelli-Pergolettese

Grosseto-Guidonia

Vado-Inter U23

Audace Cerignola-Monopoli

Trento-Ospitaletto

Arzignano-AlbinoLeffe

Lumezzane-Renate

Carpi-Pianese

Cittadella-Atalanta U23

Salernitana-Scafatese

Campobasso-Cavese

Livorno-Reggiana

Perugia-Vis Pesaro

Spezia-Torres

Dolomiti Bellunesi-Treviso

Juventus U23-Forlì

Pescara-Sambenedettese

Alcione Milano-Novara

Latina-Ostiamare

Crotone-Cosenza

Giana Erminio-Folgore Caratese

Giugliano-Sorrento

Foggia-Altamura

Lecco-Desenzano

Bari-Casarano

Coppa Italia- spettatori

Parma-Catania (viet.res.)

Cagliari-Arezzo (110)

Monza-Avellino (250)

Fiorentina-Benevento

Catanzaro-Südtirol

Udinese-Padova (600)

Venezia-Modena

Torino-Carrarese

Frosinone-Juve Stabia

Genoa-Ascoli

Verona-Entella

Lazio-Mantova (1.400)

Pisa-Empoli

Sassuolo-Cesena

Cremonese-Sampdoria

Palermo-Lecce

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.