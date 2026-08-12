Manca poco e poi si passerà al campo. Nel prossimo weekend, le squadre di A, B e C saranno in campo per la Coppa Italia e per la C. Italia di Serie C. Mentre gli abbonamenti volano, anche le prevendite di coppa sono iniziate.

Coppa Italia- Serie C (1° turno)

  • Picerno-Barletta
  • Pineto-Gubbio
  • Casertana-Savoia
  • Pro Vercelli-Pergolettese
  • Grosseto-Guidonia
  • Vado-Inter U23
  • Audace Cerignola-Monopoli
  • Trento-Ospitaletto
  • Arzignano-AlbinoLeffe
  • Lumezzane-Renate
  • Carpi-Pianese
  • Cittadella-Atalanta U23
  • Salernitana-Scafatese
  • Campobasso-Cavese
  • Livorno-Reggiana
  • Perugia-Vis Pesaro
  • Spezia-Torres
  • Dolomiti Bellunesi-Treviso
  • Juventus U23-Forlì
  • Pescara-Sambenedettese
  • Alcione Milano-Novara
  • Latina-Ostiamare
  • Crotone-Cosenza
  • Giana Erminio-Folgore Caratese
  • Giugliano-Sorrento
  • Foggia-Altamura
  • Lecco-Desenzano
  • Bari-Casarano

Coppa Italia- spettatori

  • Parma-Catania (viet.res.)
  • Cagliari-Arezzo (110)
  • Monza-Avellino (250)
  • Fiorentina-Benevento
  • Catanzaro-Südtirol
  • Udinese-Padova (600)
  • Venezia-Modena
  • Torino-Carrarese
  • Frosinone-Juve Stabia
  • Genoa-Ascoli
  • Verona-Entella
  • Lazio-Mantova (1.400)
  • Pisa-Empoli
  • Sassuolo-Cesena
  • Cremonese-Sampdoria
  • Palermo-Lecce

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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