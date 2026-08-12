Manca poco e poi si passerà al campo. Nel prossimo weekend, le squadre di A, B e C saranno in campo per la Coppa Italia e per la C. Italia di Serie C. Mentre gli abbonamenti volano, anche le prevendite di coppa sono iniziate.
Coppa Italia- Serie C (1° turno)
- Picerno-Barletta
- Pineto-Gubbio
- Casertana-Savoia
- Pro Vercelli-Pergolettese
- Grosseto-Guidonia
- Vado-Inter U23
- Audace Cerignola-Monopoli
- Trento-Ospitaletto
- Arzignano-AlbinoLeffe
- Lumezzane-Renate
- Carpi-Pianese
- Cittadella-Atalanta U23
- Salernitana-Scafatese
- Campobasso-Cavese
- Livorno-Reggiana
- Perugia-Vis Pesaro
- Spezia-Torres
- Dolomiti Bellunesi-Treviso
- Juventus U23-Forlì
- Pescara-Sambenedettese
- Alcione Milano-Novara
- Latina-Ostiamare
- Crotone-Cosenza
- Giana Erminio-Folgore Caratese
- Giugliano-Sorrento
- Foggia-Altamura
- Lecco-Desenzano
- Bari-Casarano
Coppa Italia- spettatori
- Parma-Catania (viet.res.)
- Cagliari-Arezzo (110)
- Monza-Avellino (250)
- Fiorentina-Benevento
- Catanzaro-Südtirol
- Udinese-Padova (600)
- Venezia-Modena
- Torino-Carrarese
- Frosinone-Juve Stabia
- Genoa-Ascoli
- Verona-Entella
- Lazio-Mantova (1.400)
- Pisa-Empoli
- Sassuolo-Cesena
- Cremonese-Sampdoria
- Palermo-Lecce
Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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