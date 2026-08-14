Il Picerno ha centrato un'importante vittoria, conquistando l'accesso al secondo turno della Coppa Italia di Serie C dopo aver superato il Barletta con un combattuto 2-1. L'incontro, carico di tensione e spettacolo, si è disputato nello scenario dello stadio Curcio della cittadina lucana, davanti a un pubblico di circa 700 spettatori che hanno assistito a una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il successo dei padroni di casa è stato siglato da un gol decisivo di Coppola, realizzato nei minuti di recupero del secondo tempo, un momento che ha infiammato gli animi e permesso al Picerno di proseguire il proprio cammino nella prestigiosa competizione nazionale.

La cronaca dettagliata del match

La partita ha preso il via con il Barletta che ha saputo imporsi inizialmente, portandosi in vantaggio al 10' del primo tempo grazie a una rete di Partipilo. Questa marcatura ha sbloccato il risultato, mettendo sotto pressione la formazione lucana e promettendo una sfida in salita per i padroni di casa. Nonostante lo svantaggio iniziale, il Picerno non si è arreso e ha mostrato grande determinazione, riuscendo a trovare il gol del pareggio nella ripresa. È stato Pugliese, al 9' del secondo tempo, a ristabilire la parità, riaccendendo le speranze dei tifosi di casa e rendendo la sfida ancora più avvincente e incerta. L'equilibrio sul campo è perdurato per gran parte della seconda frazione di gioco, con entrambe le squadre alla ricerca del colpo vincente che potesse decidere le sorti dell'incontro.

Tuttavia, è stato solo nei minuti finali, durante il recupero, che il Picerno ha assestato il colpo decisivo: Coppola, con una prodezza che ha lasciato il pubblico senza fiato, ha firmato il gol del definitivo 2-1, sancendo una vittoria sofferta ma meritata per la squadra lucana e garantendole il passaggio del turno.

Prossimi impegni e il calendario della Serie C

Con questa importante vittoria, il Picerno si prepara ora ad affrontare il prossimo ostacolo nella Coppa Italia di Serie C. Nel secondo turno, la squadra lucana giocherà in trasferta, in una gara secca a eliminazione diretta, contro la vincente dell'attesa sfida tra Bari e Casarano. Questo appuntamento si preannuncia già come un test significativo per le ambizioni del Picerno nella coppa nazionale, che vedrà la squadra impegnata a mantenere alta la concentrazione per avanzare ulteriormente.

Parallelamente, il Barletta, neopromosso in Serie C, si concentrerà sul campionato, che quest'anno si presenta particolarmente interessante per la regione Puglia, con ben sette squadre pugliesi iscritte ai nastri di partenza. Il calendario della Serie C è già stato definito e prevede un avvio di stagione intenso e ricco di sfide. La prima giornata è fissata per domenica 23 agosto: il Barletta sarà impegnato in una difficile trasferta contro la Casertana, mentre il Casarano affronterà il Potenza fuori casa. La seconda giornata, in programma il 30 agosto, riserverà agli appassionati un derby pugliese di grande richiamo tra Barletta e Bari, un incontro che promette spettacolo e forti emozioni fin dalle prime battute del campionato, delineando fin da subito le ambizioni delle formazioni coinvolte.