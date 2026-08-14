Il Liverpool Football Club ha ufficializzato l’ingresso di nuovi investitori, tra cui Jeff Bezos (Amazon) ed Eduardo Saverin (Facebook). L’accordo prevede la cessione di una quota di minoranza strategica, pari a circa il 30% del capitale, al consorzio 1892 Holdings. Il Fenway Sports Group (FSG) manterrà la maggioranza e il controllo operativo. L’operazione valuta il club circa 5,5 miliardi di sterline (oltre sei miliardi di euro), con un investimento superiore ai due miliardi. Il consorzio, guidato dall’imprenditore anglo-indiano Amit Bhatia (che diventerà vicepresidente del Liverpool e membro del consiglio allargato), include Bezos (tramite K5 Sports), Eduardo Saverin e i family trust della famiglia Mittal.

Bezos non entrerà nel consiglio di amministrazione dei Reds; vi siederanno Bryan Baum (K5 Sports) ed Elaine Saverin.

Dettagli dell’accordo e prospettive

L’accordo è subordinato alle autorizzazioni regolamentari. Il Fenway Sports Group, che acquisì il Liverpool nel 2010 per 300 milioni di sterline, ha definito l’intesa una partnership strategica per la crescita internazionale e gli obiettivi a lungo termine del club. FSG ha precisato che l’ingresso dei nuovi investitori non comporterà cambiamenti immediati nella gestione sportiva o nel budget trasferimenti. Questa operazione segna la prima importante incursione di Jeff Bezos nel calcio.

Implicazioni finanziarie e regolamentari

L’arrivo di Bezos e Saverin non implica spesa illimitata sul mercato trasferimenti.

Le regole finanziarie della Premier League limitano l’investimento, collegando le spese sportive all’85% dei ricavi da calcio e ai profitti/perdite da cessioni giocatori. L’effetto principale sarà il rafforzamento commerciale e dell’attrattiva globale del Liverpool, grazie al profilo internazionale dei soci. Amit Bhatia ha dichiarato: “Stiamo facendo questo investimento perché crediamo profondamente nel Liverpool e nella sua leadership, e non vediamo l’ora di sostenere il successo del club negli anni a venire.”