Charles De Ketelaere è rientrato al Centro Sportivo Bortolotti dopo le tre settimane di ferie concesse ai calciatori dell'Atalanta che hanno partecipato ai Mondiali. Il giocatore belga è stato l'ultimo degli otto nerazzurri impegnati nella rassegna iridata a fare ritorno alla base, avendo concluso la sua esperienza più tardi rispetto ai compagni. De Ketelaere, infatti, ha lasciato la competizione nei quarti di finale contro la Spagna, futura campione del mondo, segnando anche il gol del momentaneo pareggio per la sua nazionale.

Al suo arrivo a Zingonia, De Ketelaere è stato sottoposto a due giorni di visite mediche e test fisico-atletici, come previsto dal programma di rientro per i nazionali.

L'obiettivo dello staff tecnico è quello di reintegrarlo gradualmente nel gruppo, in modo che possa essere a disposizione per la seduta di allenamento aperto al pubblico, in programma allo stadio di Bergamo martedì sera alle 19.

Il rientro scaglionato dei nazionali atalantini

La situazione dei giocatori dell'Atalanta reduci dal Mondiale è stata gestita con particolare attenzione, concedendo a ciascuno un periodo di riposo proporzionato all'impegno internazionale. Tutti e otto i calciatori nerazzurri convocati per la manifestazione hanno terminato la loro avventura tra il 30 giugno e il 10 luglio, data dell'eliminazione di De Ketelaere contro la Spagna. Il periodo di vacanza, variabile tra diciotto e venti giorni dall'uscita di scena, è stato rispettato per consentire un recupero ottimale prima della ripresa degli allenamenti a Zingonia.

Il rientro scaglionato dei nazionali ha rappresentato una sfida per lo staff tecnico, che ha dovuto pianificare la preparazione estiva tenendo conto delle diverse tempistiche. De Ketelaere, in particolare, è atteso per la fine di luglio, in linea con quanto previsto per chi ha concluso il Mondiale nelle fasi più avanzate.

Prospettive e valore dei nazionali per la nuova stagione

La presenza di De Ketelaere e degli altri nazionali rappresenta un valore aggiunto per l'Atalanta in vista della nuova stagione. La gestione dei carichi di lavoro e la gradualità nel reintegro sono elementi fondamentali per garantire la migliore condizione fisica e mentale ai giocatori reduci da un impegno così intenso come il Mondiale. L'allenamento aperto al pubblico sarà l'occasione per i tifosi di riabbracciare i protagonisti dell'estate internazionale e per la squadra di compattarsi in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali.