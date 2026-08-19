La Fiorentina si muove con decisione sul mercato, puntando a rafforzare la fascia con l'innesto di Ernest Poku, giovane e promettente esterno del Bayer Leverkusen. Il club viola sta intensificando i contatti per assicurarsi il talento classe 2004, nato ad Amburgo con origini ghanesi e passaporto olandese, cercando di superare la concorrenza del Sunderland. Poku è un giocatore dalla velocità straordinaria, come dimostra il suo record agli Europei Under 21, dove ha raggiunto quasi 36 chilometri orari. La sua valutazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che testimonia il grande interesse e le aspettative riposte nel giovane.

Il punto sul centrocampo e le strategie di mercato

Sul fronte del centrocampo, le voci di un possibile ritorno di Lucas Torreira, dopo l'esperienza al Galatasaray, sono al momento prive di fondamento concreto. La Fiorentina vanta già un reparto mediano ben fornito e, prima di considerare nuovi innesti, dovrà necessariamente operare delle cessioni. L'unico elemento ritenuto incedibile in questo settore è Cher Ndour, mentre per tutti gli altri centrocampisti la società valuterà attentamente eventuali offerte pervenute.

Movimenti in attacco e difesa: Kean, Dodo e Fortini

La situazione relativa a Moise Kean rimane in una fase di stallo. La Fiorentina ha infatti declinato una proposta di 30 milioni di euro avanzata dal Como per l'attaccante, mantenendo il giocatore in rosa per il momento.

Per quanto riguarda le uscite, il terzino Dodo è finito nel mirino del Nottingham Forest, mentre il difensore Fortini ha suscitato l'interesse di due club, il Torino e l'Hull City, che seguono con attenzione gli sviluppi.

Le nuove presentazioni: Mastantuono e Valdepenas

Il Viola Park si prepara ad accogliere ufficialmente i nuovi volti. Domani, alle ore 14, sarà il giorno della presentazione di Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino, che possiede anche la cittadinanza italiana ed è arrivato in prestito dal Real Madrid, ha già avuto modo di debuttare con la maglia viola venerdì scorso, subentrando in Coppa Italia contro il Benevento. Oggi, invece, è stato presentato un altro giovane proveniente dal Real Madrid: il terzino spagnolo classe 2006, Victor Valdepenas.

Quest'ultimo ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova avventura, rivelando: "Mourinho si è complimentato per questa mia nuova avventura e mi ha augurato il meglio. Sarà sempre grato al Real che mi ha fatto giocare nel calcio dei grandi ma ora penso solo alla Fiorentina convinto dal suo progetto".

Il Bayer Leverkusen: un vivaio di talenti

Il Bayer Leverkusen, club tedesco fondato nel 1904 e con sede a Leverkusen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è una realtà consolidata della Bundesliga. Le sue partite casalinghe si disputano alla BayArena, uno stadio con una capienza di oltre 30.000 posti. La società è particolarmente rinomata per il suo eccellente settore giovanile, che negli anni ha saputo lanciare numerosi talenti nel panorama calcistico internazionale, confermando la sua vocazione alla scoperta e valorizzazione di giovani promesse come Ernest Poku.