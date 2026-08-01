La Fiorentina si prepara a un prestigioso test estivo, affrontando il Real Madrid in un'amichevole di lusso. L'incontro, in programma sabato 1 agosto, si terrà al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, e rappresenta un momento clou nella preparazione dei viola. La squadra di Fabio Grosso, dopo la sconfitta contro il QPR (2-3) e la vittoria sul Watford (1-0), si misura con i Blancos in una sfida che promette spettacolo e grande interesse.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:30. Questa partita è un'occasione importante per entrambe le formazioni per affinare gli schemi e valutare la condizione fisica dei giocatori in vista della prossima stagione.

Il Worthersee Stadion, con una capienza di circa 30.000 spettatori, è pronto ad accogliere un confronto che attirerà appassionati da tutta Europa.

Probabili Formazioni e Dettagli del Match

Per la Fiorentina, l'allenatore Grosso dovrebbe optare per un modulo 4-3-1-2. La formazione attesa vede De Gea tra i pali; in difesa Dodò, Drăgușin, Viery e Ranieri; a centrocampo Ndour, Oulai e Fabbian; Atta sulla trequarti a supporto degli attaccanti Guðmundsson e Kean.

Il Real Madrid, sotto la guida di José Mourinho, dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Lunin in porta; Alexander-Arnold, Lamini Fati, Rivas e Carreras nella linea difensiva; Valverde e Camavinga in mediana; Yañez, Güler e Ciria a sostegno dell'unica punta Endrick.

Questa gara è un banco di prova significativo per la crescita della Fiorentina dopo la sua tournée inglese e per osservare l'integrazione dei nuovi innesti in entrambe le squadre. L'amichevole sarà visibile in diretta su Dazn e disponibile anche in streaming tramite l'app dedicata, garantendo così ai tifosi la possibilità di seguire l'evento anche a distanza.

Precedenti e Contesto dell'Incontro

La sfida di Klagenfurt giunge a nove anni di distanza dall'ultima amichevole tra Fiorentina e Real Madrid, disputata nel 2017 in occasione del Trofeo Bernabéu. In quell'occasione, i viola si portarono in vantaggio con Veretout, ma i Blancos riuscirono a ribaltare il risultato grazie alle reti di Borja Mayoral e Cristiano Ronaldo.

Quella partita è rimasta impressa nella memoria anche per la traversa colpita da Davide Astori.

Questo match in Austria segue la tournée inglese della Fiorentina e precede un'altra amichevole, quella al Viola Park contro il Deportivo La Coruna, prevista per il 6 agosto. I biglietti per l'incontro di Klagenfurt sono stati messi in vendita a partire dal 15 luglio 2026 esclusivamente online, con una forte richiesta attesa data la notorietà internazionale del Real Madrid. L'evento rappresenta, dunque, un'occasione di grande rilievo sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori, in attesa dell'inizio ufficiale della stagione calcistica.