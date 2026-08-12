Come ha imparato la Major League Baseball con la prima edizione del Field of Dreams Game nel 2021, organizzare una partita in un luogo speciale può trasformarsi in un affare da centinaia di dollari a spettatore. L'edizione di giovedì a Dyersville, in Iowa, mette di fronte Philadelphia Phillies e Minnesota Twins, entrambe in corsa per i playoff.

Quanto costano i biglietti

I Phillies, se la stagione finisse oggi, sarebbero tra le migliori teste di serie della National League per il Wild Card. I Twins sono invece impegnati nella lotta per la AL Central e per quello che con ogni probabilità sarebbe il terzo posto disponibile per la Wild Card, dando per scontati i primi due a Yankees e Red Sox.

La maggior parte del pubblico seguirà la partita attraverso Netflix, ma saranno comunque migliaia i tifosi presenti a Dyersville. Il nuovo impianto può ospitare fino a 8mila spettatori e per la serata di giovedì è previsto il tutto esaurito.

All'11 agosto, i biglietti più economici per il Field of Dreams Game 2026 costavano circa 577 dollari su StubHub. I posti disponibili, però, erano in rapido esaurimento: al momento della pubblicazione ne rimanevano meno di 30 singoli.

Per chi volesse una visuale libera dell'azione nei pressi del palo di foul del campo sinistro, la spesa arriverebbe invece a sfiorare i 4mila dollari.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per il Field of Dreams Game 2026 sono disponibili attraverso i rivenditori di biglietti.

Per chi non intende seguire la partita su Netflix, non sono previste spese aggiuntive legate alla visione televisiva: il costo principale, in questo caso, resta quello del biglietto per assistere alla partita a Dyersville.

Una situazione che rende quasi conveniente, per contrasto, una normale sottoscrizione annuale a Netflix.

Perché i prezzi sono così alti

Gli eventi sportivi unici o particolarmente prestigiosi hanno normalmente prezzi molto più elevati rispetto a una partita di campionato ordinaria. È accaduto anche con il Winter Classic, con alcune partite NBA disputate in sedi insolite e con le gare internazionali della NFL.

Se Twins e Phillies giocassero nei rispettivi stadi, il Citizens Bank Park e il Target Field, i prezzi sarebbero quelli abituali per una partita di agosto.

A Minneapolis, per esempio, per la sfida di sabato sono ancora disponibili su StubHub biglietti con una buona visuale a circa 40 dollari.

Il Field of Dreams Game, invece, offre un'esperienza particolare proprio perché non è scontato che un tifoso possa avere nuovamente l'occasione di assistere a un evento simile. È il valore dell'unicità a spingere verso l'alto i prezzi.

Il precedente del 2009

La suggestione dell'evento richiama anche ricordi legati ad altre partite storiche. Chi ha assistito all'ultima gara disputata nel vecchio Yankee Stadium conserva ancora fotografie di quella giornata, così come chi era sugli spalti per Gara 1 delle American League Championship Series del 2009.

Anche in quell'occasione c'erano i Twins e, nella postseason di quell'anno, gli Yankees ebbero la meglio sia su Minnesota sia sui Phillies.

Per la partita di giovedì, inoltre, le previsioni indicano la possibilità di pioggia. Una coincidenza che alimenta ulteriormente il tono nostalgico dell'evento, fino alla suggestione finale legata ai misteriosi "spiriti" che potrebbero essersi impossessati dei campi di mais di Dyersville.