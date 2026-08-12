L'AS Roma ha ufficializzato una nuova partnership commerciale con Orodei, azienda con trent'anni di esperienza nella compravendita e gestione di metalli preziosi. L'accordo designa Orodei come Gold Partner del club giallorosso, con il suo logo che comparirà sul retro del kit di allenamento della Prima Squadra. La presentazione a Trigoria ha visto esposta una maglia con il logo dell'azienda romana, firmata dal difensore Wesley França.

Questa collaborazione si inserisce nella strategia dell'AS Roma di diversificare le proprie partnership commerciali, puntando su settori consolidati come i beni rifugio.

Orodei, tramite la piattaforma Orodei24, lavorerà a stretto contatto con il club per offrire ai tifosi nuove opportunità nella gestione degli asset e nei servizi finanziari alternativi.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Michael Gandler, Chief Business Officer dell'AS Roma, ha dichiarato: "Accogliamo Orodei tra i partner del club con l’obiettivo di mettere a disposizione della nostra fanbase servizi finanziari alternativi e soluzioni orientate alla digitalizzazione. Questo accordo si inserisce nel percorso di diversificazione delle nostre collaborazioni commerciali, focalizzandosi su un settore consolidato come quello dei beni rifugio e offrendo ai nostri sostenitori strumenti certificati e di primario livello per la gestione dei propri risparmi".

Antonio Maesano, Presidente di Orodei, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di collaborare con l'AS Roma, un club di grande storia e tradizione, la cui profonda connessione con la propria comunità è riconosciuta in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è affiancare la società per rendere questo legame ancora più forte. Vogliamo supportare i tifosi unendo alla loro passione un investimento concreto, dedicato ai beni rifugio, alla sicurezza e alla stabilità economica delle famiglie attraverso asset in oro".

Orodei24: opportunità per i tifosi

La partnership tra AS Roma e Orodei va oltre la visibilità del marchio, mirando a coinvolgere direttamente la fanbase giallorossa. Attraverso la piattaforma Orodei24, i sostenitori potranno scoprire soluzioni esclusive e innovative per la gestione dei propri risparmi, con la garanzia di affidabilità offerta da un Banco Metalli autorizzato dalla Banca d'Italia. L'accordo è un passo importante per società e tifosi, avvicinandoli al mondo dei beni rifugio con strumenti certificati e sicuri.