Il Crotone continua a lavorare alla costruzione della rosa che affronterà il campionato di Serie C Girone C nella stagione 2026/2027. La società rossoblù ha già definito alcuni punti fermi dell'organico e ha ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore Leandro Greco. Intanto il mercato ha portato diverse uscite, mentre si attendono ancora i primi acquisti per completare una squadra chiamata a recitare un ruolo da protagonista.

Squadra del Crotone 2026/2027: i giocatori al momento confermati

La base della nuova rosa del Crotone è composta da alcuni calciatori confermati.

Tra i pali resta Merelli, mentre in difesa figurano Di Pasquale (prossimo però alla cessione al Foggia), Veltri e Groppelli. A centrocampo il punto di riferimento è Gallo. In attacco, invece, il reparto offensivo può contare su Zunno, Energe, Marazzotti, Russo, Vrenna, Napolitano e Musso. Un gruppo che rappresenta il punto di partenza in vista della nuova stagione di Serie C.

Cessioni Crotone: numerose uscite nel calciomercato

Il mercato in uscita è stato particolarmente intenso. Hanno lasciato il club Gomez e Cocetta, entrambi passati al Bari. Vinicius si è trasferito al Ravenna, Novella alla Scafatese e Martino all'Ebolitana. D'Aprile giocherà con il Mgarr (Malta), mentre Maggio è rientrato alla Reggiana per fine prestito per passare al Ravenna.

Stessa situazione per Bruno, girato al Vado, Piovanello, Meli, Calvano e Andreoni, tornati ai rispettivi club. Sandri, invece, ha risolto il contratto.

Leandro Greco guida il nuovo Crotone in Serie C

La principale novità della stagione è rappresentata dall'arrivo di Leandro Greco sulla panchina rossoblù. L'ex calciatore della Roma è arrivato per sostituire, dopo due stagioni, mister Emilio Longo che ha concluso il suo contratto firmando per il Catania, sempre in Serie C. Il nuovo tecnico avrà il compito di valorizzare i giocatori rimasti e guidare una squadra ancora in fase di costruzione. Al momento non sono stati ufficializzati nuovi acquisti, ma il mercato è ancora aperto e la dirigenza è al lavoro per rinforzare ogni reparto e consegnare a Greco un organico competitivo per il Girone C di Lega Pro.