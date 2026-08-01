Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha tracciato un bilancio netto dopo la sconfitta contro il Cardiff in Galles, evidenziando come la squadra sia ancora incompleta e necessiti di urgenti interventi sul mercato. Gasperini ha sottolineato che il mercato estivo è partito con un notevole ritardo, a causa del Mondiale, e che le numerose partenze di elementi dalla rosa rendono la situazione chiaramente da completare. L'esigenza di accelerare sul mercato era già stata espressa in precedenza, lamentando il ritardo e auspicando l'arrivo di rinforzi mirati.

Le richieste di Gasperini per una Roma competitiva

Gasperini ha ribadito con fermezza la sua posizione: "Il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa. ... È una squadra assolutamente da completare". Il tecnico ha enfatizzato l'importanza cruciale di avere "almeno due giocatori per ruolo" per le squadre che, come la Roma, disputano le coppe europee. Le sue richieste sono state precise e dettagliate: "Io ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti". La società, da parte sua, sta lavorando attivamente per rimpiazzare le partenze e completare la rosa in vista delle imminenti competizioni europee.

Analisi della prestazione e fiducia nel gruppo

Commentando la recente prestazione in campo, Gasperini ha minimizzato l'importanza del risultato, osservando che "queste partite d’agosto ci possono stare". Ha espresso piena fiducia nell'impegno dei suoi ragazzi, sottolineando che "stanno lavorando bene e con lo stesso spirito". Tuttavia, ha anche ribadito l'urgenza di completare la rosa "il più velocemente possibile", considerando che la preparazione estiva era già giunta alla terza settimana di lavoro.

Un giudizio estremamente positivo è stato riservato all’arrivo di Castro, definito dal tecnico "un ottimo acquisto" e "una grande operazione" che, a suo dire, migliora significativamente la qualità della squadra.

L'obiettivo Champions League: qualità e profondità della rosa

Gasperini ha concluso il suo intervento con un monito chiaro e una visione ambiziosa, focalizzata sulle massime competizioni europee. "Quando giochi la Champions League a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva e con un certo numero di giocatori che possano alternarsi senza perdere la qualità del cambio". Questa dichiarazione evidenzia la necessità imprescindibile di una rosa profonda e di alta qualità, capace di sostenere le rotazioni senza compromettere il livello di gioco, un requisito fondamentale per competere ai vertici europei.