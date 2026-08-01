Il giovane talento bosniaco Kerim Alajbegovic, classe 2007, è atterrato all’aeroporto Sandro Pertini di Torino-Caselle, pronto a iniziare la sua avventura con la Juventus. Il calciatore è stato accolto dal team manager bianconero Fabris e accompagnato dall’ex stella Miralem Pjanic, figura di riferimento per i giovani bosniaci nel calcio internazionale.

L’operazione che ha portato Alajbegovic in Italia è stata orchestrata dai dirigenti Carnevali e Massara, i quali sono riusciti a strappare il giocatore al Bayer Leverkusen per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

La trattativa si è conclusa superando l’agguerrita concorrenza di club importanti come il Chelsea, a testimonianza dell'interesse suscitato dal giovane sul mercato europeo.

L'inizio dell'avventura bianconera

L’arrivo di Alajbegovic rappresenta un investimento significativo per la Juventus, che punta su un profilo giovane e di prospettiva. Il giocatore, appena diciannovenne, si appresta a vivere la sua prima esperienza nel campionato italiano, portando con sé le aspettative di una tifoseria attenta ai nuovi innesti. L’accoglienza riservata dal club e la presenza di Pjanic al suo fianco evidenziano la volontà della società di facilitare l’inserimento del ragazzo nel nuovo ambiente.

Caratteristiche tecniche e prospettive

Alajbegovic è considerato un talento versatile, capace di ricoprire diversi ruoli offensivi. Predilige la fascia sinistra ma può essere impiegato anche come trequartista o ala destra, grazie alla sua capacità di usare entrambi i piedi. La sua esperienza internazionale, maturata già a diciotto anni con la nazionale bosniaca, e le sue prestazioni nei tornei giovanili hanno attirato l’attenzione di diversi club europei. La Juventus, superando la concorrenza di Chelsea e Napoli, ha scelto di puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo e offrire nuove soluzioni tattiche all’allenatore.

Le aspettative nei confronti di Alajbegovic sono alte: la società bianconera si attende che il giovane possa crescere rapidamente e diventare un punto di riferimento per la squadra, seguendo le orme di altri giovani talenti lanciati negli ultimi anni. L’inserimento in un contesto competitivo come quello della Serie A rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità per dimostrare il proprio valore su un palcoscenico di primo piano.