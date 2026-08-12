La Regione Liguria ha celebrato un importante traguardo per il calcio regionale, rendendo omaggio agli ottanta anni della Sampdoria. Un messaggio commemorativo è stato proiettato sul ledwall della sede istituzionale, un gesto significativo che sottolinea il profondo legame tra l'istituzione e una delle squadre più rappresentative del territorio. L'iniziativa si è svolta il 12 agosto 2026, data che segna l'anniversario della fondazione della storica società calcistica blucerchiata, nata nel lontano 1946.

Il ledwall, una superficie luminosa di grande impatto visivo, è strategicamente posizionato sulla facciata del palazzo della Regione, affacciato sulla centrale piazza De Ferrari a Genova.

Per l'occasione, ha mostrato una scritta celebrativa dedicata alla Sampdoria, un chiaro segno della vicinanza delle istituzioni regionali non solo alla squadra, ma anche alla sua vasta e appassionata tifoseria. Questo omaggio si inserisce in un più ampio contesto di manifestazioni e ricordi volti a celebrare la ricca storia e i numerosi successi del club, che da decenni costituisce un punto di riferimento sportivo e un simbolo sociale per l'intera città di Genova e per l'intera regione Liguria.

Il significato dell'omaggio istituzionale

La proiezione del messaggio sul ledwall della sede della Regione Liguria non è stata una semplice celebrazione, ma ha voluto enfatizzare in modo tangibile il legame indissolubile che unisce la squadra blucerchiata al suo territorio di origine.

La scelta della data per questo tributo non è casuale: coincide precisamente con l'anniversario della fondazione della Sampdoria, avvenuta nel 1946. Quell'anno vide la fusione di due preesistenti e storiche società calcistiche genovesi, l'Andrea Doria e la Sampierdarenese, dando vita a un nuovo club destinato a lasciare un'impronta indelebile nel panorama calcistico italiano.

L'omaggio istituzionale ha riscosso un notevole apprezzamento da parte della comunità locale, che ha riconosciuto nel gesto della Regione un segno di rispetto e di condivisione per un patrimonio sportivo e culturale. I sostenitori del club, in particolare, hanno espresso gratitudine per questa dimostrazione di attenzione, che rafforza il senso di appartenenza e l'identità collettiva legata ai colori blucerchiati.

La Sampdoria, infatti, non è solo una squadra di calcio, ma un elemento identitario che unisce generazioni di liguri, rappresentando valori di passione, tradizione e resilienza.

La sede della Regione e il suo ruolo comunicativo

La sede della Regione Liguria, situata nella prestigiosa piazza De Ferrari, rappresenta il cuore pulsante delle attività istituzionali e amministrative della regione. L'edificio, un punto focale nel centro di Genova, ospita quotidianamente gli uffici regionali e funge da epicentro per le decisioni politiche e gestionali che riguardano il territorio. Il ledwall, elemento distintivo della facciata, non è utilizzato solo per eventi speciali come l'anniversario della Sampdoria, ma è regolarmente impiegato per una varietà di comunicazioni pubbliche.

Attraverso questo moderno strumento di diffusione, la Regione trasmette messaggi importanti rivolti ai cittadini, coprendo un'ampia gamma di temi di rilevanza locale e regionale. Dalle campagne informative ai bollettini di pubblica utilità, il ledwall si configura come un canale diretto e visibile per mantenere un dialogo costante con la popolazione, rendendo la sede istituzionale non solo un luogo di governo, ma anche un punto di riferimento per l'informazione e la partecipazione civica. L'omaggio alla Sampdoria ha quindi valorizzato ulteriormente questa funzione, unendo il prestigio istituzionale alla celebrazione di un'icona sportiva.