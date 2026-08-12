L'Inter prosegue la sua strategia di rafforzamento della rosa, concentrandosi in particolare sul mercato inglese. Dopo l'arrivo a parametro zero del difensore John Stones, il club nerazzurro sta intensificando le trattative per assicurarsi le prestazioni di Djed Spence, terzino del Tottenham. Spence è individuato come il potenziale successore di Denzel Dumfries, la cui posizione in squadra potrebbe essere rimpiazzata. Parallelamente, l'Inter ha rivolto la sua attenzione verso il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, il cui acquisto potrebbe concretizzarsi in caso di addio di Davide Frattesi, sempre più vicino a un trasferimento alla Lazio.

Djed Spence: trattativa in fase avanzata

La trattativa per Djed Spence è entrata nel vivo. Il giocatore è atteso a Milano nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Inter. L'accordo economico con il Tottenham si preannuncia oneroso, con un esborso che supererà i 30 milioni di euro. Spence, reduce da una brillante partecipazione con la nazionale inglese ai Mondiali del 2026, rappresenta un profilo di grande interesse per la dirigenza interista. Nonostante avesse firmato un contratto a lungo termine solo dodici mesi fa, il Tottenham ha fissato la sua valutazione intorno ai 40 milioni di euro, mostrando apertura alla sua cessione per finanziare la propria campagna di rafforzamento e il rinnovamento della rosa.

Regolamento extracomunitari e prospettive per Jones

Un aspetto cruciale per le operazioni di mercato dell'Inter riguarda il regolamento sui giocatori extracomunitari. Il tesseramento di ben tre calciatori extra-UE sarebbe reso possibile da una specifica norma: l'acquisto di un giocatore di nazionalità britannica (o albanese) non incide sul limite dei due slot normalmente riservati ai calciatori extracomunitari. Questa flessibilità regolamentare apre scenari importanti per la strategia di mercato nerazzurra. Per quanto riguarda Curtis Jones del Liverpool, il suo arrivo è strettamente legato alla possibile partenza di Frattesi. Sebbene altri importanti club inglesi, come Liverpool e Manchester United, abbiano mostrato interesse per Spence, al momento non sono state formalizzate offerte concrete. L'Inter, tuttavia, ha già palesato il proprio forte interesse, portando le trattative a uno stadio avanzato e rendendo l'affare sempre più probabile.