Diana Bianchedi, già olimpionica nel fioretto femminile con medaglie a Barcellona 1992 e Sydney 2000, nonché attuale vicepresidente del Coni, assumerà il prestigioso incarico di capo delegazione della Nazionale di calcio. La squadra, guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini, vedrà dunque una figura di spicco dello sport italiano al suo fianco. L'annuncio è stato dato dal presidente federale Giovanni Malagò, che ha anticipato la notizia in un'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, definendo questa scelta una vera e propria rivoluzione culturale per il movimento calcistico nazionale.

Malagò ha motivato la nomina di Bianchedi spiegando che essa risponde a un'esigenza profondamente sentita dagli appassionati e da tutti gli italiani. Ha evidenziato il suo prestigio e la credibilità internazionale, sottolineando il suo status di bicampionessa olimpica. Il suo curriculum è ricco di successi e competenze: vanta studi e specializzazioni di alto livello, una laurea in medicina, master sportivi e manageriali, un ruolo apicale nell'organizzazione di Milano Cortina e la posizione di vicepresidente vicaria del Coni. Il presidente federale ha ribadito che questa decisione rappresenta un passo fondamentale per rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, promuovendo un approccio più ampio e inclusivo.

La visione per il futuro del calcio italiano

L'indicazione di Diana Bianchedi come capo delegazione segna, secondo le parole di Malagò, la chiusura di un periodo caratterizzato da scelte importanti, inclusa quella relativa al commissario tecnico. Il presidente ha delineato le tappe cruciali di un ambizioso programma di rilancio del calcio italiano, che mira a ottenere risultati significativi nei prossimi grandi appuntamenti internazionali. Tra gli obiettivi prefissati figurano l'Europeo 2028, il Mondiale 2030 e l'Europeo 2032. Per raggiungere tali traguardi, Malagò ha sollecitato una rinnovata armonia e una collaborazione sinergica in tutto il settore, enfatizzando la necessità di lavorare uniti per il bene supremo della Nazionale.

In questo contesto di rinnovamento, Malagò ha riaffermato la sua piena fiducia in Roberto Mancini, definendolo senza esitazioni il ct giusto per guidare la squadra azzurra verso i futuri successi. Ha inoltre voluto esprimere un pubblico ringraziamento ad Antonio Conte, riconoscendogli le parole sempre positive e l'atteggiamento costruttivo dimostrato, che testimonia il suo sincero desiderio per il bene della Nazionale.

Il ruolo strategico del Capo Delegazione

Il ruolo di capo delegazione della Nazionale di calcio è di importanza cruciale per la gestione complessiva e il coordinamento della squadra, specialmente durante le competizioni internazionali. Questa figura rappresenta un punto di riferimento essenziale sia per lo staff tecnico che per i giocatori, svolgendo un compito fondamentale nel mantenere la coesione e rafforzare lo spirito di gruppo all'interno del team.

Negli anni recenti, questa posizione è stata affidata a personalità di spicco del calcio italiano, a riprova della sua importanza strategica e del suo impatto diretto sul percorso e sul futuro della Nazionale.