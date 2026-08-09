Il Crotone guarda al mercato per completare il reparto offensivo. Il nome nuovo è quello di Marco Rosafio, attaccante classe 1994 attualmente all’Altamura, considerato un profilo di esperienza e duttilità. Il giocatore può agire sia da prima punta sia sull’esterno e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la squadra calabrese in vista della nuova stagione. Intanto resta aperto anche il capitolo delle uscite, con Andrea Gallo al centro delle attenzioni.

Crotone, idea Rosafio per l’attacco: si cerca esperienza

Il Crotone valuta Marco Rosafio per rinforzare il proprio reparto offensivo.

L’attaccante, attualmente all’Altamura, è un profilo che interessa per la sua esperienza e soprattutto per la capacità di ricoprire più ruoli. Il classe ’94 può infatti giocare da prima punta, ma anche partire dall’esterno. Una duttilità che potrebbe rivelarsi preziosa per i rossoblù, alla ricerca di soluzioni offensive in vista dell’inizio della stagione.

Mercato Crotone, attesa per la cessione di Gallo

Sul fronte del mercato in uscita, il Crotone attende invece sviluppi per Andrea Gallo. Il centrocampista potrebbe lasciare il club e la sua cessione rappresenta uno dei dossier ancora aperti per la società calabrese. La situazione resta quindi da monitorare nelle prossime ore, mentre il club continua a lavorare per definire la rosa.

L’eventuale arrivo di Rosafio e le uscite potrebbero contribuire a delineare ulteriormente il gruppo a disposizione dello staff tecnico.

Crotone, sette gol nella partitella: martedì la ripresa

Intanto la squadra prosegue la preparazione. L’8 agosto i rossoblù sono scesi in campo all'Antico Borgo nel pomeriggio per una partitella in famiglia terminata con sette reti. A segno Musso e Zunno, entrambi autori di una doppietta, mentre Marazzotti, Russo e Napolitano hanno realizzato un gol a testa. Il programma prevede un allenamento mattutino il 9 agosto, poi una giornata di riposo lunedì. La ripresa è fissata per martedì, quando inizierà la preparazione verso la sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, gara in programma il 16 agosto 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Comunale Ezio Scida.