Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno coronato il loro sogno d'amore, unendosi in matrimonio l'11 agosto 2026 in una cerimonia intima e strettamente privata. L'evento si è svolto nella località balneare di Cascais, vicino a Lisbona, in Portogallo, alla presenza esclusiva dei loro cinque figli. La notizia è stata ufficialmente annunciata dalla coppia stessa attraverso i propri profili Instagram, dove hanno condiviso una toccante immagine delle loro mani intrecciate, adornate dalle fedi nuziali, accompagnata da una didascalia semplice ma significativa: le iniziali “C” e “G” unite da un cuore.

La scelta di mantenere la massima riservatezza sull'evento è stata una priorità per la coppia. Il rito nuziale, definito “privato e intimo” dal Brunswick Group, l'agenzia che gestisce le pubbliche relazioni del celebre calciatore, ha confermato la volontà di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez di celebrare questo momento speciale lontano dai riflettori. L'annuncio del matrimonio arriva esattamente un anno dopo che Georgina, influencer di 32 anni, aveva rivelato il loro fidanzamento, avvenuto dopo nove anni di relazione. Era l'11 agosto 2025 quando condivise su Instagram la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, mostrando un anello di fidanzamento dal valore stimato di oltre sei milioni di euro.

La cerimonia intima e l'annuncio

Nei giorni precedenti le nozze, un'intensa attesa aveva generato un vero e proprio tam-tam mediatico, con centinaia di curiosi, turisti e giornalisti che si erano radunati prima a Lisbona e poi davanti alla cattedrale di Funchal, sull'isola di Madeira, convinti di poter assistere all'evento. Tuttavia, si trattava di un falso allarme, poiché la coppia aveva già pianificato di celebrare il matrimonio in totale discrezione. Il post su Instagram, che ha mostrato per la prima volta le fedi nuziali, ha rapidamente superato il milione di “Mi piace” in soli dieci minuti, testimoniando l'enorme interesse globale per l'unione di una delle coppie più seguite al mondo.

La storia d'amore e la famiglia allargata

La storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez è iniziata nel 2016, quando si incontrarono in una boutique Gucci a Madrid. Georgina ha spesso raccontato di aver provato una connessione immediata con il calciatore. Le prime foto pubbliche della coppia risalgono al novembre 2016, durante una visita a Disneyland Paris. Nel 2017, Georgina annunciò la sua gravidanza e, nel novembre dello stesso anno, nacque la loro prima figlia comune, Alana Martina, che è il quarto figlio di Cristiano Ronaldo.

La famiglia di Cristiano Ronaldo è numerosa e unita. Prima di incontrare Georgina, il calciatore aveva avuto tre figli tramite maternità surrogata: Cristiano Ronaldo Jr.

, nato nel 2010, e i gemelli Eva e Mateo, nati nel giugno 2017. La coppia ha affrontato insieme anche momenti di profondo dolore, come la tragica perdita di uno dei gemelli, il piccolo Ángel, durante il parto. Un evento che ha segnato profondamente la loro vita e che li ha portati a conservare le ceneri del bambino in una cappella privata all'interno della loro casa. Il matrimonio a Cascais suggella ora un'unione già solida, costruita su anni di vita condivisa, successi e sfide, celebrando l'amore e la famiglia al centro del loro universo.