La settimana dell’esordio è iniziata, ma il Crotone arriva al primo appuntamento ufficiale della stagione con più dubbi che certezze. Domenica 16 agosto, alle ore 21, gli squali affronteranno il Cosenza allo stadio Ezio Scida nel primo turno di Coppa Italia Serie C. Il problema principale resta la rosa: l’organico è ancora incompleto e numericamente ridotto, soprattutto in alcuni reparti. Dopo le cessioni delle scorse ore di Andrea Gallo (Foggia) e Daniel Leo (rescissione del contratto), il Crotone potrebbe salutare anche Marco Zunno, con l'attaccante finito nella lista degli acquisti del Perugia, sempre in Serie C.

Crotone-Cosenza, esordio in Coppa Italia Serie C

La sfida di Coppa contro il Cosenza arriva quindi in una fase ancora delicata per il Crotone. La squadra deve trovare rapidamente equilibrio e condizione, mentre la società continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo è consegnare al tecnico un gruppo più competitivo prima dell’inizio del campionato. Al momento, però, gli squali si preparano al derby con una rosa corta e con diverse caselle ancora da riempire.

Crotone, Marco Zunno nel mirino del Perugia

Il mercato del Crotone potrebbe riservare anche nuove partenze. Secondo quanto riportato da CalcioGrifo.it, il Perugia avrebbe messo gli occhi sull’attaccante Marco Zunno, tra i protagonisti della precedente stagione con la maglia rossoblù sotto la gestione di Emilio Longo.

La sua eventuale uscita rappresenterebbe un’ulteriore operazione da valutare con attenzione, soprattutto considerando la necessità del Crotone di aumentare e rafforzare le proprie alternative offensive.

Crotone, ufficiali le cessioni di Gallo e Leo

Nel frattempo sono già arrivate due operazioni in uscita. Andrea Gallo è stato ceduto a titolo temporaneo al Foggia, sua ex squadra, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ha invece lasciato definitivamente il Crotone Daniel Leo, che ha rescisso il contratto con il club. Sul fronte degli arrivi, la società potrebbe accelerare nelle prossime ore: la linea resta quella dei giovani prospetti, con particolare attenzione al reparto offensivo.