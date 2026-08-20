Lionel Messi è tornato a segnare nella Major League Soccer, realizzando il suo primo gol dopo la scomparsa del padre Jorge. L’attaccante argentino ha messo a segno una rete decisiva nella notte italiana, contribuendo al pareggio per 2-2 dell’Inter Miami contro il Philadelphia Union. La partita, particolarmente sentita dal campione sudamericano, ha rappresentato un momento di grande emozione e un passo importante nel suo percorso di ritorno in campo dopo il lutto personale.

Il gol di Messi è arrivato al 26' del primo tempo, quando ha portato in vantaggio la squadra della Florida con un preciso tiro a giro di sinistro, indirizzato nell’angolo più lontano dopo essersi accentrato nell’area avversaria.

La celebrazione è stata contenuta e sobria, un gesto rispettoso con i compagni di squadra, culminato con la sua tipica esultanza: il dito puntato verso il cielo, un chiaro e commovente segno di dedica al padre scomparso.

Il ritorno in campo e il difficile momento della squadra

La scomparsa del padre Jorge, avvenuta l’8 agosto, aveva costretto Messi a un periodo di assenza dal campo, un momento di profondo dolore che lo aveva tenuto lontano dalle competizioni. Al suo rientro, il fuoriclasse non era riuscito a trovare la rete nelle due gare precedenti, un digiuno che aveva alimentato l'attesa per questo momento. In quelle occasioni, l'Inter Miami aveva subito una sconfitta per 3-2 contro il León, che ha comportato l’eliminazione dalla Leagues Cup, e un pesante 4-1 in MLS contro il Nashville, partita in cui Messi aveva anche sbagliato un rigore.

Il gol contro il Philadelphia Union assume quindi un significato particolare, segnando una svolta non solo sportiva ma anche emotiva per il capitano dell’Inter Miami, un passo verso la ritrovata serenità agonistica.

Nonostante la rete di Messi, il pareggio ottenuto non è bastato a interrompere il periodo difficile dell’Inter Miami. La squadra della Florida non riesce a trovare la vittoria ormai da quattro partite consecutive e si trova attualmente a sette punti di distanza dal Nashville, che detiene la capolista della Eastern Conference. Prima di questo pareggio, Miami aveva perso tre incontri consecutivi tra campionato e coppe, ponendo fine a una serie positiva di sette partite senza sconfitte che durava dal 9 maggio, evidenziando una fase di calo nelle prestazioni complessive.

Statistiche e dettagli della partita

Messi, tornato titolare dopo aver saltato la gara dell’8 agosto contro il Monterrey per partecipare ai funerali del padre, ha ora un bilancio stagionale di 13 gol e 9 assist in 17 partite di MLS, numeri che confermano la sua importanza cruciale per la squadra. La sua efficacia contro il Philadelphia Union è particolarmente degna di nota, con un totale di 6 gol e 4 assist in 6 incontri disputati contro questa specifica squadra in tutte le competizioni, dimostrando una predilezione per questo avversario.

La partita contro il Philadelphia Union è stata caratterizzata anche da momenti di alta tensione nel finale, con il culmine di espulsioni per entrambe le squadre nei minuti di recupero, a seguito di un alterco verificatosi lontano dal pallone tra Yannick Bright e Cavan Sullivan.

L’Inter Miami, nonostante le difficoltà recenti, cerca ora di ritrovare la continuità necessaria e la giusta determinazione per risalire la classifica della Eastern Conference e consolidare la propria posizione in campionato.