Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha espresso piena soddisfazione per il mercato condotto dalla società, confermando la fiducia nel direttore sportivo Giuntoli. Alla vigilia della sfida di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, Sarri ha chiarito: "Il mercato si gioca tra le esigenze tecniche e quelle societarie. Abbiamo quattro partite in dodici giorni, non è che mi metto a chiedere sempre notizie a Giuntoli". Il tecnico ha poi aggiunto: "Mi fido del direttore sportivo e della società sulle eventuali opportunità".

Sull'ultimo acquisto, Sarri ha mostrato cautela riguardo all'inserimento di Kristensen, arrivato per sostituire Djimsiti, il cui addio è significativo.

"Kristensen è arrivato per la partenza di Djimsiti, che ha fatto una scelta di cui siamo dispiaciuti: è stato accontentato per tutto quello che ha dato", ha spiegato Sarri. Il nuovo difensore "sembra potenzialmente forte, ma viene da una difesa a tre con orientamento sull’avversario, quindi gli ci vorrà un periodo di adattamento, ma con qualità".

La situazione in difesa e a centrocampo

In difesa e a centrocampo, Sarri si è detto complessivamente soddisfatto del lavoro svolto. Ha evidenziato le prestazioni di Kossounou e Scalvini, "nelle ultime due partite bene, ma siamo ancora in fase interlocutoria". Il tecnico ha commentato il ruolo di Samardzic, già in quella posizione all'Udinese, con modulo diverso.

"Samardzic non è una grande novità, nell’Udinese pur con un modulo diverso ha ricoperto la stessa posizione in campo. E al ragazzo piace molto, come lui piace a me", ha affermato. Ederson è un "ragazzo solare che cerca di dare tutto", e Sarri conclude: "Ma è l’intero gruppo squadra che mi dà soddisfazioni".

L'addio di Djimsiti e l'arrivo di Kristensen

L'addio di Berat Djimsiti segna un momento di svolta per l'Atalanta. Il difensore, simbolo dell'era precedente, si trasferirà all'Al Diriyah nella Saudi Pro League, con un'intesa biennale già raggiunta. La società nerazzurra, pur dispiaciuta, ha acconsentito alla scelta, riconoscendone importanza e leadership. Per la sostituzione, il primo obiettivo è Thomas Kristensen, centrale danese dell'Udinese. L'Atalanta è impegnata a chiudere rapidamente l'operazione per garantire stabilità al reparto arretrato prima dell'inizio di stagione, assicurando a Sarri una difesa definita.