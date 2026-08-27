Dopo aver espugnato il Grande Olimpico di Torino con il risultato di 2-1, il Milan di Ruben Amorim è pronto a fare il proprio debutto stagionale davanti al pubblico di San Siro. L'avversario sarà il Venezia, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Lecce e desideroso di reagire immediatamente per dare un primo segnale al proprio campionato. Una gara che, almeno sulla carta, vede i rossoneri favoriti, ma che proprio per questo non dovrà essere sottovalutata. Amorim dovrebbe affidarsi a una formazione molto simile a quella vittoriosa contro il Torino, con alcune novità soprattutto a centrocampo.

Le probabili formazioni di Milan-Venezia

Il tecnico portoghese sembra intenzionato a confermare gran parte dell'undici visto nella prima giornata, modificando però l'assetto in mediana. Tra i pali ci sarà Maignan, con Gila, De Winter e Pavlovic a comporre la linea difensiva a tre. Sulle corsie spazio a Chukwueze e Bartesaghi, anche se quest'ultimo resta in ballottaggio con Estupinan per una maglia da titolare. Le principali novità dovrebbero arrivare in mezzo al campo, dove Modric e Rabiot sarebbero pronti a riprendersi il posto dal primo minuto, sostituendo rispettivamente Jashari e Loftus-Cheek. Musah completerà il reparto, mentre Cissè agirà alle spalle di Ramos.

Il Venezia di Giovanni Stroppa dovrebbe invece cambiare soltanto un elemento rispetto alla formazione schierata nella prima giornata.

Sohm sarebbe infatti pronto a prendere il posto di Kike Perez in mezzo al campo. I lagunari cercheranno di presentarsi a San Siro con una squadra compatta, provando a sfruttare le occasioni che potrebbero concedere i rossoneri e a dimenticare rapidamente il passo falso contro il Lecce.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Cissè, Rabiot; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah J., A. Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa

Per il Milan sarà un appuntamento importante per dare continuità al successo ottenuto all'esordio e iniziare a costruire una striscia positiva.

Il Venezia, invece, ha bisogno di una risposta immediata e proverà a rendere difficile la serata ai rossoneri.

Dove e come vedere Milan-Venezia

Milan-Venezia, gara valida per la seconda giornata di Serie A, si giocherà venerdì 29 agosto. Il collegamento inizierà a partire dalle ore 20:30 e la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il debutto stagionale del Milan di Amorim a San Siro e la sfida del Venezia, chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta della prima giornata.