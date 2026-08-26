La ricerca del centravanti ideale entra nel vivo per la Juventus, con Beto che sarebbe tornato nei radar come possibile soluzione per garantire a Luciano Spalletti maggiore struttura fisica in attacco. A Napoli, invece, Massimiliano Allegri spingerebbe con decisione per Gabriel Jesus, ma prima di comprare Manna deve riuscire a vendere. Intanto il Parma si inserisce nella corsa a Djeidi Gassama, aprendo un possibile derby di mercato con il Bologna.

Juventus, occhi su Beto: il centravanti dell’Everton può essere la soluzione

La Juventus non avrebbe ancora abbandonato la ricerca di un attaccante strutturato fisicamente, profilo richiesto da Luciano Spalletti per completare il reparto offensivo.

Proprio seguendo questa linea, nelle ultime ore sarebbe emerso un sondaggio bianconero per Beto, centravanti dell’Everton considerato ormai in uscita dal club inglese.

Il portoghese rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante per caratteristiche: fisicità, capacità di attaccare la profondità e presenza nell’area di rigore. Il suo nome, peraltro, è già circolato in Serie A nelle ultime settimane. Fiorentina e Como lo valuterebbero rispettivamente come possibile alternativa a Moise Kean, in caso di addio del bomber italiano, e come piano B qualora fosse saltato l’assalto al centravanti viola. Adesso potrebbe inserirsi anche la Juventus, alla ricerca di un giocatore capace di offrire una soluzione diversa rispetto agli attaccanti attualmente a disposizione.

Napoli, Allegri vuole Gabriel Jesus. Parma, duello col Bologna per Gassama

A Napoli il nome più caldo per l’attacco resta Gabriel Jesus. Secondo quanto riferito da Marco Giordano durante la trasmissione Twitch Controcalcio, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto con grande insistenza l’arrivo del brasiliano dell’Arsenal, giocatore particolarmente apprezzato per la sua duttilità e la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. I contatti con l’entourage e con il club inglese sarebbero già stati avviati, ma il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe imposto una priorità assoluta: prima di pensare agli acquisti bisogna vendere.

Movimenti anche in casa Parma, dove secondo Ekrem Konur il club gialloblù avrebbe messo gli occhi su Djeidi Gassama, difensore dei Rangers già seguito da tempo dal Bologna.

Si prospetta dunque un vero e proprio derby emiliano per il centrale, con entrambe le società intenzionate a rafforzare la retroguardia. Il Parma, dopo le recenti operazioni in uscita, potrebbe provare ad anticipare la concorrenza rossoblù e trasformare il sondaggio in una trattativa concreta nelle battute finali del mercato