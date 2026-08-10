Nahuel Molina è pronto a iniziare la sua nuova avventura. L'esterno argentino dell'Atletico Madrid arriverà oggi alle 18.25 all'aeroporto di Ciampino, dopo che è stato definito l'accordo per il suo trasferimento alla corte di Gasperini.

Molina, operazione chiusa

È tutto fatto per il passaggio di Molina. Il giocatore arriverà a titolo definitivo, con un investimento complessivo da parte della Roma di 16-17 milioni di euro. Una volta sbarcato in Italia, l'argentino dovrà sostenere le visite mediche e poi procedere con la firma sul contratto.

Contatti continui per Rodrigo Mora

Nel frattempo, la Roma continua a lavorare anche per Rodrigo Mora del Porto. I contatti tra giallorossi e portoghesi sono proseguiti senza sosta anche durante la notte appena trascorsa.

Il direttore D'Amico ha presentato una proposta dettagliata per il talentuoso giocatore portoghese. L'offerta prevede un prestito oneroso del valore di cinque milioni di euro. A questa formula si aggiungerebbe un diritto di riscatto, la cui cifra è stata fissata a quarantacinque milioni di euro. È importante sottolineare che l'attivazione di tale diritto sarebbe condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi, una clausola volta a tutelare gli interessi del club giallorosso. Questa trattativa conferma l'impegno costante della Roma nel costruire una rosa competitiva e ambiziosa per le sfide future.