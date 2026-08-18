La città di Milano ha accolto questa mattina, 18 agosto, un nuovo e atteso protagonista del calcio internazionale: Diego Moreira. L'esterno belga di soli 22 anni è atterrato all'aeroporto di Linate poco prima di mezzogiorno, dando il via ufficiale alla sua avventura con il Milan. Il giovane talento, proveniente dal RC Strasbourg, è stato acquisito dal club rossonero per una cifra che supera i 40 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori bonus. Appena sbarcato, Moreira si è immediatamente diretto verso la rinomata clinica 'La Madonnina', dove ha iniziato le visite mediche di rito, un passaggio fondamentale e obbligatorio prima di poter formalizzare il suo ingresso nella squadra milanista.

Il percorso verso la firma: idoneità e contratto fino al 2031

Il programma della giornata per Diego Moreira prosegue serrato. Nel corso del pomeriggio, l'esterno belga è atteso al Centro Ambrosiano, dove dovrà sottoporsi agli esami necessari per ottenere la certificazione di idoneità sportiva. Questo step è cruciale e rappresenta l'ultimo ostacolo burocratico prima della sigla del suo nuovo e importante contratto con il Milan. L'accordo, che legherà Moreira al club rossonero per un lungo periodo, avrà validità fino al 2031, testimoniando la fiducia del Milan nelle sue qualità e nel suo potenziale a lungo termine. La cerimonia della firma è attesa nella prestigiosa sede della società, Casa Milan, dove il calciatore apporrà la sua sigla sul documento che lo renderà ufficialmente un giocatore rossonero.

Nonostante la frenesia del suo arrivo, Moreira, pur non avendo rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, ha mostrato un atteggiamento sereno e sorridente di fronte ai numerosi fotografi che lo attendevano.

Un rinforzo strategico nel mercato rossonero

L'arrivo di Diego Moreira si inserisce in una più ampia e ambiziosa strategia di rafforzamento per il Milan in questa sessione di mercato estiva. Moreira è infatti il quarto acquisto di rilievo per il club rossonero, che ha già accolto nella sua rosa talenti come Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara. L'operazione che ha portato l'esterno belga a Milano è di notevole entità economica: il valore complessivo del trasferimento si attesta tra i 45 e i 50 milioni di euro garantiti, una cifra importante che può ulteriormente aumentare grazie a specifici bonus aggiuntivi e a una percentuale che il RC Strasbourg riceverà su una futura rivendita del giocatore.

Il club francese ha prontamente autorizzato il trasferimento, concedendo a Moreira il via libera per raggiungere Milano e completare tutte le formalità mediche e amministrative necessarie. La trattativa per Moreira, sebbene il giocatore fosse stato precedentemente accostato a diversi altri importanti club europei, è stata condotta con grande rapidità e determinazione dal Milan, che è riuscito a chiudere l'affare in tempi brevi, superando la concorrenza.

Con l'innesto di Diego Moreira, il Milan prosegue nel suo percorso di costruzione di una squadra competitiva e proiettata al futuro. Il club rossonero rafforza così ulteriormente la propria rosa in vista degli impegni della nuova stagione, puntando con decisione su un giovane talento che, nonostante la sua età, ha già dimostrato di possedere qualità e un'affermazione significativa a livello internazionale. L'attesa è ora tutta per la firma e l'annuncio ufficiale, che daranno il via alla sua avventura in maglia rossonera.