Yael Trepy, il giovane attaccante francese del Cagliari, sta mostrando segni di miglioramento dopo il grave incidente che lo ha coinvolto. Ricoverato presso la Terapia intensiva Emergenza urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il calciatore era stato trasportato d'urgenza nella struttura il 16 agosto, in seguito a un principio di annegamento verificatosi in una villa di Porto Cervo. L'incidente è avvenuto mentre Trepy si trovava in riposo, dopo aver disputato la partita di Coppa Italia contro l’Arezzo e prima della ripresa degli allenamenti con il gruppo guidato da Fabio Pisacane.

Nonostante i progressi, la sua prognosi rimane riservata.

Attualmente, Trepy è ancora sedato farmacologicamente e ventilato artificialmente tramite intubazione. Tuttavia, il bollettino medico evidenzia un incoraggiante miglioramento della funzione respiratoria, nettamente superiore rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Il giovane atleta è apiretico, prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici, e la sua funzione cardiocircolatoria è stabile. In giornata, previa una nuova rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, è prevista una progressiva riduzione della sedazione, qualora il miglioramento respiratorio si riveli consolidato, con una successiva attenta rivalutazione della risposta clinica.

Il Ricovero e le Prime Cure

Il trasporto di Yael Trepy all'ospedale di Sassari è avvenuto d'urgenza in elicottero, dopo che il calciatore era stato soccorso nella piscina della villa. Al suo arrivo, le condizioni erano critiche, caratterizzate da una grave insufficienza respiratoria che ha reso necessaria l'intubazione e il mantenimento in coma farmacologico. Le cure intensive sono state immediate e fondamentali. Sebbene la situazione rimanga delicata, i recenti sviluppi indicano una tendenza positiva, in particolare per quanto concerne la capacità respiratoria e la stabilità del sistema cardiocircolatorio.

Il Talento di Yael Trepy e il Supporto del Club

Nato a Villeneuve-Saint-Georges, in Francia, Yael Trepy ha vent'anni e rappresenta una delle giovani promesse del Cagliari.

È arrivato nel club sardo nel gennaio 2023, dopo aver militato nel Créteil-Lusitanos. La sua carriera ha visto un'ascesa rapida, distinguendosi in particolare con la formazione Under 18, dove ha segnato ben quattordici reti nella sua prima stagione completa. Il debutto con la prima squadra è avvenuto nel gennaio 2026, un momento memorabile in cui ha trovato la via del gol pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Il Cagliari Calcio segue con grande attenzione l'evoluzione delle condizioni cliniche del suo giocatore, mantenendo un contatto costante e diretto sia con la famiglia di Trepy sia con lo staff medico dell'ospedale. La vicenda ha generato un'ampia risonanza nel mondo sportivo e tra i tifosi, che attendono con apprensione ogni aggiornamento. Nonostante la persistente delicatezza del quadro clinico, i segnali di miglioramento infondono speranza per un esito favorevole del percorso di cura.