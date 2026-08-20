Benoit Badiashile ha completato con successo la seconda parte delle visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stuart, a Roma. Il difensore francese, ottenuta l'idoneità, si è unito nel pomeriggio al gruppo del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. L'operazione che lo porta in azzurro prevede un prestito oneroso di un anno dal Chelsea, con un costo di tre milioni di euro. Il Napoli avrà la possibilità di riscattare il giocatore a giugno 2027 per ulteriori 27 milioni di euro, un rinforzo chiave per la nuova stagione.

La squadra partenopea ha svolto un allenamento mattutino presso il centro tecnico di Castel Volturno.

In vista dell'impegno a Marassi contro il Genoa, è prevista una conferenza stampa domani alle 14. La seduta ha incluso lavoro tecnico-tattico e una partitella, con la disponibilità anche del neo acquisto Favasuli.

Le dichiarazioni di Politano e il clima in squadra

Matteo Politano, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha commentato la prossima sfida: “A Genova sarà una battaglia, il Genoa ha uno stadio caloroso, ma ci stiamo preparando al meglio. A Daniele De Rossi auguro il meglio, ma dalla settimana prossima”. L'esterno offensivo ha poi descritto l'ambiente partenopeo: “Le settimane a Napoli sono sempre impegnative, belle, calorose. I tifosi in ritiro sono stati molto vicini alla squadra. Siamo certi che ci faremo trovare pronti.

Abbiamo lavorato bene, la squadra è forte, con gli innesti di Badishile e Favasuli siamo molto competitivi”.

Politano ha anche elogiato il metodo di Allegri: “Allegri tiene tanto a lavorare bene, a sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli. Il mister è sempre diretto, tira fuori sempre il meglio da noi”. Sulla Nazionale ha aggiunto: “Il nuovo ct farà le sue scelte, c’è tanto da lavorare. A settembre partiranno le convocazioni, spero di esserci. C’è da parlare poco e lavorare tanto”.

Il mercato del Napoli: tra arrivi e possibili partenze

L'arrivo di Badiashile, preceduto da accurate visite mediche, e l'acquisto di Favasuli, esterno difensivo con contratto fino al 2031, sono i primi movimenti ufficiali.

Il presidente De Laurentiis ha accolto Favasuli con il tradizionale messaggio sul proprio profilo X.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è attivo su più fronti. Tra i giocatori potenzialmente in uscita figurano Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Lang, Folorunsho, Cheddira, Milinkovic-Savic, Lucca e Mazzocchi. Cheddira sembra vicino al Frosinone. Per gli altri, si registrano contatti con il Monza per Ngonge (prestito), con il Torino per Folorunsho (prestito) e con l'Atletico Madrid per uno scambio di portieri tra Milinkovic-Savic e Musso. La cessione di Lang (verso Ajax o Galatasaray) è congelata.

Resta incerto il futuro di Mazzocchi, la cui posizione è resa complessa dalla presenza di Di Lorenzo, Favasuli, Spinazzola e Olivera.

Anche il destino di Lucca è da definire: potrebbe rimanere se non si trovasse un acquirente disposto a versare circa 25 milioni di euro, cifra inferiore ai 35 milioni spesi lo scorso anno. In caso di partenza di Lucca, i nomi per la sostituzione sono Nicolas Jackson (Chelsea) o Gabriel Jesus (Arsenal). Il mercato azzurro si conferma dinamico.