La Juventus continua a lavorare per completare un reparto offensivo all'altezza delle ambizioni della società e, nonostante la presenza di Kolo Muani, l'idea sarebbe quella di aggiungere un altro centravanti di primo livello. Il nome tornato d'attualità è quello di Mateo Retegui, mentre a Roma torna a farsi delicata la situazione di Manu Koné, finito nel mirino del Manchester City. Infine, il Milan avrebbe chiesto informazioni per Alessio Cacciamani, talento della Serie B che continua ad attirare l'interesse delle big.

Juventus, torna Retegui: ma lo stipendio è un ostacolo

Kolo Muani da solo non basta. La Juventus avrebbe infatti bisogno di un altro attaccante di spessore per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa e soprattutto per ridurre il gap con le principali rivali della Serie A. L'obiettivo sarebbe quello di aggiungere alla rosa un attaccante dal fiuto del gol spiccato e soprattutto dalle caratteristiche tecniche e fisiche differenti rispetto al francese. Proprio per questo motivo, l'ad Carnevali avrebbe recentemente aggiunto il profilo di Mateo Retegui alla lista dei calciatori osservati. L'operazione, tuttavia, presenta un ostacolo particolarmente pesante: lo stipendio percepito dal giocatore, che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Una cifra che rende complesso qualsiasi affondo e che la Juventus dovrebbe necessariamente affrontare prima di poter trasformare l'interesse in una vera trattativa.

Roma, City su Koné. Milan, idea Cacciamani

A Roma tornano invece le nubi sul futuro di Manu Koné. Dopo essere stato accostato a lungo a Chelsea e Manchester United, il centrocampista francese sarebbe finito anche nel mirino del Manchester City. Il club inglese ha infatti la necessità di sostituire Rodri, ceduto al Barcellona per 75 milioni di euro, e avrebbe individuato nel giallorosso una possibile soluzione. La Roma sarebbe in attesa di offerte importanti per ottenere liquidità da destinare all'assalto a un esterno sinistro, ma Koné continua a essere considerato un elemento fondamentale dal club.

Per convincere la società a prendere in considerazione la cessione, secondo le indiscrezioni, servirebbe un'offerta di almeno 60 milioni di euro.

Intanto, secondo Alessandro Jacobone, il Milan avrebbe chiesto informazioni per Alessio Cacciamani, giovane esterno sinistro reduce da una stagione da protagonista in Serie B con la Juve Stabia e già seguito dalla Roma e dall'Inter. Un'idea che potrebbe però diventare concreta soltanto davanti alla richiesta del Torino: il presidente Urbano Cairo valuterebbe infatti il talento almeno 20 milioni di euro.