Il Parma si appresta ad affrontare la nuova stagione di Serie A con un obiettivo chiaro: conquistare una salvezza tranquilla. La squadra, caratterizzata da una rosa giovane e dinamica, è guidata dal tecnico trentunenne Carlos Cuesta. Dopo aver concluso il campionato precedente al tredicesimo posto, il club emiliano mira a consolidare la propria posizione nella massima serie, puntando su un gioco propositivo e sulla valorizzazione dei talenti emergenti.

Il mercato estivo del Parma è fortemente influenzato dalla situazione di due giocatori chiave, le cui partenze potrebbero generare importanti risorse economiche.

Il portiere giapponese Suzuki, reduce da una convincente prestazione al mondiale, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. In previsione di una sua possibile cessione, il club ha già provveduto a ingaggiare Daffara dalla Juventus U23, un giovane promettente destinato a raccogliere l'eredità tra i pali. Tuttavia, Suzuki non vedrebbe di buon occhio un eventuale trasferimento che lo riporterebbe in Italia solo in prestito alla Juventus, senza garanzie di continuità e di un ruolo da protagonista. Parallelamente, la posizione dell'attaccante Pellegrino rimane in bilico: il Parma è disposto a privarsi del suo talento solo a fronte di un'offerta che si aggiri intorno ai venti milioni di euro. Nel frattempo, per rinforzare il reparto offensivo, è stato acquisito Touré dall’Atalanta, un giocatore che cerca il riscatso dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Strategie per l'attacco e la difesa

L'eventuale partenza di Pellegrino aprirebbe le porte all'arrivo di un altro attaccante. Il Parma ha già individuato in David Romero del Tigre, un promettente centravanti argentino, il suo potenziale sostituto. L’accordo con il club sudamericano prevede un investimento di otto milioni di euro, a cui si aggiungerebbe una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questa mossa strategica è volta a rafforzare un reparto offensivo che nella scorsa stagione si è rivelato il terzultimo della Serie A per numero di reti segnate, evidenziando la necessità di maggiore incisività sotto porta.

La difesa, al contrario, si presenta come uno dei punti di forza della squadra, con Troilo e Circati a formare una coppia centrale solida e affidabile.

Circati, in particolare, ha maturato un'importante esperienza internazionale partecipando al mondiale con la nazionale australiana. Il centrocampo, ben amalgamato e ricco di qualità, può contare su elementi di spicco come Bernabè e Nicolussi Caviglia, capaci di dettare i ritmi e garantire equilibrio. Sugli esterni, la spinta è assicurata da Valeri e dal capitano Delprato. Durante il ritiro pre-campionato a Pinzolo, lo staff tecnico sta inoltre sperimentando l'adozione di una difesa a quattro, un'opzione tattica che potrebbe offrire maggiore flessibilità al modulo di gioco.

La formazione tipo e il futuro di Suzuki

La formazione base del Parma, secondo le indicazioni emerse finora, dovrebbe vedere Daffara tra i pali.

La linea difensiva sarebbe composta da Circati, Troilo, Ndiaye e Del Prato. A centrocampo, il dinamismo di Bernabè, Keita, Nicolussi Caviglia e Valeri. In attacco, la coppia formata da Pellegrino e Ondrejka. L'allenatore Carlos Cuesta si impegna a consolidare la crescita della squadra, puntando sulla coesione e sul potenziale dei suoi effettivi.

Per quanto riguarda il futuro di Suzuki, il Paris Saint-Germain avrebbe già manifestato un interesse concreto, preparando un'offerta complessiva di trentacinque milioni di euro, inclusi i bonus. Questa proposta, se confermata, potrebbe accelerare significativamente le trattative e definire in tempi brevi il destino del portiere giapponese, rendendo la sua permanenza a Parma sempre più incerta.