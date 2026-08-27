Una serata memorabile al Santiago Bernabéu ha visto il Real Madrid trionfare per 4-1 sulla Real Sociedad, in un incontro valido per la prima giornata della Liga spagnola. Protagonista assoluto della sfida è stato l'attaccante francese Kylian Mbappé, autore di una tripletta decisiva che ha trascinato i blancos alla vittoria.

Il primo sigillo di Mbappé è arrivato al 40', quando ha insaccato con un potente sinistro dopo aver ricevuto il pallone dal centrocampista uruguaiano Federico Valverde. La Real Sociedad ha risposto poco dopo, al 44', con il momentaneo pareggio firmato da Luka Sucic, ma il Real Madrid ha saputo riprendere il controllo del match nella ripresa.

La tripletta decisiva e l'impatto di Mbappé

La seconda rete personale di Mbappé è giunta al 60', frutto di una pregevole combinazione con l'inglese Jude Bellingham, che ha riportato in vantaggio il Real Madrid. Otto minuti più tardi, al 68', lo stesso Bellingham si è trasformato in assist-man per il gol di Vinícius Júnior, che ha fissato il punteggio sul 3-1. La tripletta di Mbappé si è completata all'80', quando l'attaccante ha finalizzato un passaggio di Vinícius Júnior, sigillando il 4-1 finale.

La partita ha segnato anche un esordio brillante per il tecnico portoghese José Mourinho, tornato sulla panchina del Real Madrid. Sotto la sua guida, la squadra ha iniziato la stagione con il piede giusto, dimostrando subito grande determinazione.

Situazione in classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, il Real Madrid consolida la sua posizione in testa alla classifica, raggiungendo quota sei punti dopo aver vinto entrambe le prime due partite del campionato. Diversa la situazione per la Real Sociedad, che rimane a zero punti dopo due sconfitte consecutive in questo avvio di stagione. Durante l'incontro, i giocatori venezuelani della Real Sociedad, Jon Aramburu e Yangel Herrera, sono stati ammoniti e successivamente sostituiti, rispettivamente al 57' e al 66'.

La giornata inaugurale della Liga 2026–27 si completerà con due incontri attesi: il Celta de Vigo affronterà l'Osasuna, mentre il campione in carica Barcellona ospiterà l'Athlétic di Bilbao, chiudendo così il primo turno del campionato spagnolo.