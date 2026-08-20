Con l'imminente inizio della Serie A 2026/2027, i tifosi italiani si preparano a scegliere l'abbonamento TV. Un'analisi sui prezzi delle offerte Pay TV rivela che seguire Serie A e Champions League costa almeno 669 euro annuali, o 984 euro con la soluzione mensile.

Rispetto alla stagione precedente, le tariffe mensili hanno registrato un aumento del 9,5%, mentre le formule annuali sono diventate più convenienti, con un calo del 6%. Nonostante questi aggiustamenti, il costo per gli appassionati italiani rimane più contenuto rispetto a quello di altri Paesi europei.

In Spagna, ad esempio, la spesa per campionato e coppe sfiora i 1.400 euro. Il prezzo varia in base alle competizioni e alle piattaforme.

Costi per Serie A e Coppe Europee

Per chi si accontenta della sola Serie A, l'abbonamento mensile costa 564 euro, quello annuale 379 euro. La cifra aumenta per chi vuole seguire anche le coppe europee. Per Milan e Juventus in Europa League, o l'Atalanta in Conference League, la spesa arriva fino a 924 euro (mensile) o 619 euro (annuale). I tifosi di Inter, Napoli, Roma e Como, impegnate in Champions League, dovranno spendere 984 euro (mensile) o 669 euro (annuale).

L'abbonamento annuale si conferma la scelta più vantaggiosa per chi desidera seguire l'intera stagione, ideale per un impegno a lungo termine.

La soluzione mensile, pur avendo un costo complessivo superiore, offre maggiore flessibilità, permettendo la disdetta in qualsiasi momento. È consigliabile confrontare le offerte per trovare la soluzione più adatta.

Le offerte Sky e il confronto europeo

Per la stagione 2026/27, Sky propone pacchetti promozionali: Sky TV + Sky Calcio a 12,99 euro al mese per 18 mesi, o Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport a 26,99 euro al mese per lo stesso periodo. Sky Calcio include tre partite di Serie A per turno, Serie C, Premier League e Bundesliga. Sky Sport aggiunge Champions League e altre coppe europee. Le promozioni rientrano nella formula Sky Smart (vincolo 18 mesi, costo ridotto); Sky Open offre flessibilità a un costo superiore, per chi cerca libertà o risparmio.

L'opzione Digitale Terrestre (Sky Calcio via DTT a 15 euro al mese, più Sky TV per un totale di 35,40 euro al mese) presenta limitazioni: la visione delle competizioni europee è preclusa (solo Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 24). Questa via è più economica ma più ristretta rispetto all'abbonamento satellitare.

A livello europeo, i tifosi italiani godono di condizioni più vantaggiose. In Spagna, seguire LaLiga e le coppe europee costa quasi 1.400 euro all'anno (con abbonamento unico). In Inghilterra si spendono oltre 900 euro, in Germania 864 euro, mentre in Francia bastano 600 euro. Tuttavia, in Italia è spesso necessario sottoscrivere più piattaforme per l'intera offerta, a differenza della Spagna dove un singolo abbonamento copre tutto.