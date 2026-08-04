La Sampdoria si appresta a festeggiare un traguardo di grande rilevanza: gli ottanta anni dalla sua fondazione, avvenuta il 12 agosto 1946. Per commemorare questo significativo anniversario, la società blucerchiata ha organizzato un innovativo spettacolo di droni, promettendo un evento unico nel suo genere. La celebrazione, frutto della collaborazione tra la U.C. Sampdoria e Porto Antico Spa, avrà luogo il 12 agosto nel suggestivo scenario del Porto Antico di Genova. Lo show vedrà protagonisti ben 450 droni, pronti a illuminare il cielo notturno del capoluogo ligure.

Questo spettacolo aereo, della durata di circa quindici minuti, si svolgerà tra le 22:00 e la mezzanotte, con l'orario preciso ancora da definire nei prossimi giorni. Attraverso una narrazione visiva all'avanguardia, resa possibile dalla tecnologia dei droni, la ricca storia della Sampdoria sarà raccontata in modo originale e coinvolgente. L'evento si propone come un omaggio ai tifosi di ieri, di oggi e di domani, alle icone della storia blucerchiata e alla città di Genova, sottolineando il profondo legame identitario e l'orgoglio che unisce il club al suo territorio.

Un tributo tecnologico alla storia blucerchiata

L'utilizzo dei droni per ripercorrere la storia della Sampdoria rappresenta una scelta audace e una novità assoluta per il club e per la città.

L'obiettivo primario è quello di offrire uno spettacolo che trascenda la semplice coreografia luminosa, trasformandosi in una vera e propria narrazione emozionale e immersiva. Sarà un'occasione unica per rivivere i momenti più gloriosi e significativi del percorso blucerchiato, rendendo il giusto omaggio alle figure che hanno plasmato l'identità della società e rafforzando ulteriormente il senso di appartenenza tra i sostenitori.

La società ha voluto rimarcare come questa speciale celebrazione sia interamente dedicata all'intera comunità sampdoriana, in un periodo in cui il club mira a riaffermare con forza il proprio ruolo centrale nella vita sportiva e culturale di Genova, consolidando il legame con i suoi appassionati.

Anniversario e le reazioni dei tifosi: tra celebrazioni e critiche

In concomitanza con le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario, la Sampdoria ha lanciato sui propri canali social anche un'altra iniziativa: una "caccia al tesoro" nelle strade di Genova. L'attività, che invitava i tifosi a cercare "Green Graffiti", scansionare codici QR e scoprire il logo celebrativo degli 80 anni, ha tuttavia generato reazioni contrastanti tra la tifoseria. Una parte dei sostenitori ha espresso apertamente il proprio malcontento, chiedendo alla dirigenza maggiore attenzione alle questioni strettamente sportive e al mercato trasferimenti. Tra i commenti più espliciti si leggono frasi come: “Concentratevi sul mercato e sull'allenatore, quello sarebbe il miglior marketing” e “Andatevene, festeggiare con voi i nostri 80 di storia che voi state calpestando da anni!!!”, evidenziando un certo scollamento tra le iniziative promozionali e le aspettative dei fan.

Parallelamente alle celebrazioni, sono emerse anche novità riguardanti lo staff tecnico. Si segnala in particolare la nomina di Massimo Mutarelli, ex giocatore del Genoa, come collaboratore tecnico di Bernardo Corradi. Questa scelta ha suscitato discussioni, considerando il passato di Mutarelli con la maglia rossoblù e il suo gol nel derby del 2001, esultando sotto la Gradinata Sud. Nonostante ciò, l'unica notizia accolta con minore controversia è la probabile permanenza di Attilio Lombardo nello staff di Corradi, anch'egli presumibilmente con un ruolo di vice. I ruoli definitivi all'interno dello staff tecnico risultano, al momento, ancora in fase di definizione.