La Roma intensifica con determinazione la sua campagna acquisti, puntando nuovamente su Givairo Read del Feyenoord. Il club giallorosso ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro, a cui si aggiungono tre milioni di bonus, una cifra che si avvicina sensibilmente ai 27 milioni di euro richiesti dal club olandese. Il giovane terzino sarebbe fortemente motivato dal progetto capitolino, attratto dalla possibilità di giocare in Champions League e convinto, anche grazie all'influenza del connazionale Malen, a considerare seriamente il trasferimento nella capitale italiana.

Qualora la trattativa per Read non dovesse concretizzarsi, la dirigenza romanista ha già individuato diverse valide alternative per la fascia destra. Il profilo più quotato è quello di Nahuel Molina dell’Atlético Madrid, per il quale si ipotizza una proposta giallorossa di circa sedici milioni di euro, una cifra che si allinea alla valutazione dell'Atlético Madrid, stimata in oltre quindici milioni di euro. Un'altra opzione considerata è Ivan Fresneda. La Roma, tuttavia, continua a considerare Read come un profilo più chiaro e definito per le esigenze tecniche e tattiche della squadra.

La Juventus punta su Todibo

Sul fronte bianconero, la Juventus ha riacceso l'interesse per Jean-Clair Todibo, difensore centrale del West Ham.

Il giocatore era già stato nel mirino dei torinesi nell’estate del 2024, all'epoca sotto la direzione sportiva di Cristiano Giuntoli, ora all'Atalanta. La "Vecchia Signora" si prepara a un nuovo assalto per rafforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo centrale.

Qualora la trattativa per Todibo non dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe virare su John Lucumí. Questa eventuale mossa di mercato è considerata anche in previsione di una possibile partenza di Federico Gatti, il quale potrebbe trasferirsi al Napoli, creando la necessità di un nuovo innesto nel cuore della difesa bianconera.