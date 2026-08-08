La Roma ha chiuso il ritiro in Galles con una sconfitta netta per 3-0 contro il Brighton. L'amichevole ha evidenziato difficoltà per i giallorossi, che hanno subito le reti di Rutter e una doppietta di Ayari, offrendo spunti di riflessione per la prossima stagione.

Nel secondo tempo, il tecnico della Roma ha dato spazio ai nuovi arrivati Castro e Koulierakis. Nonostante i cambi, la squadra non ha invertito l'inerzia, subendo la pressione e la qualità del Brighton.

La Roma: riposo e prossimi impegni

Dopo la trasferta, la Roma rientrerà nella capitale per un breve riposo.

Alla ripresa degli allenamenti, si uniranno Lorenzo Pellegrini (rinnovo), Manu Kone (rientrato) e Molina (per visite e firma). Prossima amichevole il 15 agosto contro il Borussia Dortmund, con l'inizio del campionato il 24 agosto contro la Fiorentina.

Brighton: test europei e preparazione

Per il Brighton, la sfida con la Roma è stata un banco di prova cruciale per la stagione europea. Il club, che affronterà anche il Bologna, ha scelto squadre di Serie A per testare preparazione tattica e fisica, valutando tenuta difensiva e adattamento a stili di gioco diversi. Roma e Bologna affinano l'organizzazione difensiva e le transizioni, offrendo uno stress utile per la Conference League. Il tecnico Hurzeler ha sottolineato l'importanza di calibrare la squadra per gli impegni europei e il campionato inglese.

Brighton: la difesa in transizione

Le amichevoli sono cruciali per la difesa del Brighton, in transizione dopo partenze e l'arrivo di Costinha. Il tecnico Hurzeler deve valutare la nuova struttura contro un'opposizione che non insegue, un test differente dalle gare di Premier League. Contro avversari di Serie A, i difensori del Brighton dovranno prendere decisioni precise. Il ruolo di Costinha, terzino destro naturale ma con un peso tattico ampio nel sistema di Hurzeler, sarà chiave. Per il controllo in Europa, servono distanze, difesa di riposo e protezione attorno alle perdite di palla. Roma e Bologna evidenzieranno questi dettagli.

Amichevoli dell'Amex: prova di selezione

Queste partite sono una prova di selezione per il primo mese competitivo.

Hurzeler ha una squadra con giovani talenti e nuovi difensori. Un calendario fitto penalizzerà una rotazione confusa. Le gare contro Roma e Bologna offrono l'opportunità di testare le combinazioni contro avversari europei credibili senza errori in classifica. Per i tifosi, l'attrattiva è chiara: due avversari forti all'Amex. Per Hurzeler, la posta in gioco è alta: queste partite riveleranno se la squadra è pronta per le esigenze europee.