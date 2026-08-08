L'Atalanta ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 nell'amichevole disputata contro lo Schalke 04. L'incontro, svoltosi alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, ha rappresentato un importante test nel programma di preparazione estiva della squadra bergamasca, che si appresta ad affrontare la prossima stagione di Serie A Enilive 2026/27. La prestazione dei nerazzurri è stata convincente, evidenziando già una buona intesa e determinazione in campo, elementi fondamentali per il rodaggio pre-campionato.

La cronaca e le reti decisive

Il primo tempo ha visto l'Atalanta sbloccare il risultato alla mezzora.

È stato Scamacca a portare in vantaggio i suoi, finalizzando con un preciso diagonale su un assist ben calibrato di Gaetano. L'azione ha mostrato la capacità offensiva della squadra e la precisione nell'esecuzione, mettendo subito in difficoltà la difesa avversaria. Solo nove minuti più tardi, l'Atalanta ha raddoppiato grazie a Samardzic, autore di un'azione personale di grande efficacia: il giocatore ha concluso in rete un contropiede solitario, partito dalla trequarti difensiva, dimostrando velocità, tecnica e freddezza davanti alla porta avversaria. Nella ripresa, la squadra ha continuato a spingere e al quarantaduesimo minuto è arrivata la terza rete. Krstovic ha siglato il definitivo 3-0 con un diagonale potente e angolato dalla destra dell'area, servito da un passaggio illuminante di Cassa.

Una marcatura che ha chiuso definitivamente i giochi e confermato la superiorità dell'Atalanta sul campo.

Il percorso di preparazione internazionale

Questa amichevole contro lo Schalke 04 si inserisce in un calendario di test internazionali di alto livello, pensati per affinare la condizione fisica e tattica dell'Atalanta in vista degli impegni ufficiali. La stagione di Serie A Enilive 2026/27 si avvicina e la squadra bergamasca sta sfruttando queste occasioni per rodare schemi, valutare i singoli giocatori e integrare al meglio i nuovi arrivi. Oltre all'impegno contro la formazione tedesca, l'Atalanta ha in programma un altro confronto di prestigio il 2 agosto, quando affronterà il Feyenoord, un altro banco di prova significativo.

Entrambi gli incontri, come molte altre amichevoli delle principali squadre italiane, sono trasmessi in diretta esclusiva sulla piattaforma DAZN. La piattaforma ha ampliato il proprio palinsesto estivo, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino la preparazione di diverse formazioni, tra cui Torino, Genoa, Bologna, Fiorentina, Cagliari e Venezia, oltre a Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma. Un'offerta completa per non perdere nessun appuntamento precampionato e monitorare lo stato di forma delle squadre.

La Veltins Arena di Gelsenkirchen, che ha ospitato questa sfida, è uno stadio moderno e imponente, noto per essere la casa dello Schalke 04 e per la sua capacità di accogliere grandi eventi sportivi.

La sua atmosfera e le sue strutture all'avanguardia la rendono una cornice ideale per incontri di questo calibro, aggiungendo prestigio alle amichevoli internazionali e offrendo un palcoscenico importante per la preparazione delle squadre.