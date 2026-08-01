Il Torino ha ufficializzato un nuovo e importante appuntamento nel proprio precampionato estivo. La formazione guidata da mister Ignazio Abate affronterà il Vado, squadra militante in Serie C, in un'amichevole in programma mercoledì 5 agosto. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 17:30, e la cornice dell'incontro sarà il suggestivo centro sportivo Filadelfia, storico cuore granata.

Questa sfida rappresenta un'occasione imperdibile per i tifosi di assistere dal vivo alla squadra in una fase cruciale della preparazione estiva. La società ha infatti comunicato che l'accesso all'evento sarà completamente gratuito, un gesto volto a rafforzare il legame con i propri sostenitori.

L'ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 4.000 spettatori, prevista per l'impianto. I cancelli del Filadelfia apriranno già alle ore 16:00, permettendo ai sostenitori granata di prendere posto e vivere appieno l'atmosfera pre-partita, supportando la squadra in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione.

Il programma di preparazione estiva del Torino

Il test contro il Vado si inserisce in un fitto e ben strutturato programma di amichevoli che il Torino sta affrontando per affinare la propria condizione e prepararsi al meglio all'inizio della nuova annata calcistica. La squadra, dopo aver completato il ritiro in Trentino-Alto Adige, è tornata a lavorare con intensità al Filadelfia, proseguendo il proprio percorso di crescita e consolidamento sotto la guida attenta di Ignazio Abate.

Questi incontri sono fondamentali per valutare la condizione atletica dei giocatori, favorire l'inserimento dei nuovi arrivati e testare i progressi nei meccanismi tattici che il tecnico sta implementando.

Prima dell'impegno casalingo con il Vado, il Torino sarà protagonista di una sfida internazionale di alto profilo. La squadra volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley, formazione che ha concluso la scorsa stagione di Premier League al penultimo posto ed è retrocessa in Championship. L'amichevole internazionale è in programma domenica 2 agosto alle ore 16:00 (ora locale inglese) e rappresenta un significativo banco di prova per la formazione granata, utile a misurare la propria competitività contro un avversario di caratura europea.

Obiettivi e prossimi impegni del Torino

Il calendario delle amichevoli estive del Torino prevede ulteriori test dopo quello con il Vado, a conferma della volontà di non lasciare nulla al caso nella fase di preparazione. Tra questi, spicca la partita contro l'Avellino, in programma l'8 agosto. Questi incontri, accuratamente selezionati, consentiranno allo staff tecnico di raccogliere indicazioni preziose in vista degli impegni ufficiali che attendono la squadra e di affinare ulteriormente la preparazione sia fisica che tattica. L'obiettivo dichiarato è arrivare pronti e al massimo della forma all'inizio della stagione, con una rosa competitiva, ben amalgamata e in grado di affrontare con determinazione le sfide future.