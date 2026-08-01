Il Crotone cambia volto e accelera sul mercato. Il club rossoblù ha ufficializzato quattro nuovi innesti che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di Leandro Greco in vista del prossimo campionato di Serie C. Due graditi ritorni e due nuovi volti testimoniano la volontà della società di costruire una squadra competitiva. Intanto il mercato in uscita resta aperto, con diverse trattative ormai vicine alla definizione.

Crotone, ufficiali Guerra, Ruggiero, Stauciuc e Tordini

Il Football Club Crotone ha annunciato gli arrivi di Walter Guerra, Zak Ruggiero, Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini.

Guerra, già protagonista nella scorsa stagione, ha rinnovato il suo legame con il club fino al 30 giugno 2028. Torna anche Zak Ruggiero, cresciuto nel settore giovanile rossoblù e autore dello storico gol all'esordio contro l'Arezzo in Coppa Italia. Dopo le esperienze con Trapani e Audace Cerignola, il classe 2001 ha firmato un contratto biennale.

Stauciuc e Tordini rinforzano il nuovo Crotone

Tra le novità spicca Bogdan Stauciuc, attaccante rumeno classe 2002 cresciuto nel vivaio del Torino. Dopo i gol realizzati in Serie D e la promozione conquistata con il Brindisi, ha maturato esperienza in Serie C con il Trapani. Contratto biennale anche per lui. Firma invece fino al 2028, con opzione di rinnovo fino al 2029, Mattia Tordini.

L'esterno offensivo, cresciuto tra Inter e Torino, porta in dote l'esperienza maturata con Novara, Lecco, Padova, Messina e Alcione Milano.

Mercato Crotone: restano aperti i movimenti in uscita

Il mercato rossoblù non si ferma agli acquisti. Davide Di Pasquale è sempre più vicino al trasferimento al Foggia, dove ritroverebbe una piazza già conosciuta. Restano in bilico anche Nicolò Armini e Andrea Gallo. Quest'ultimo sarebbe finito nel mirino del Catania guidato dall'ex tecnico del Crotone Emilio Longo. La dirigenza continua quindi a lavorare per completare la rosa, bilanciando gli innesti con le cessioni necessarie prima dell'inizio della nuova stagione. Ufficiale, infine, la rescissione consensuale del contratto tra il Crotone e Mattia Sandri. Per lui un possibile nuovo contratto con la Casertana.