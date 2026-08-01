Francisco Conceicao può lasciare la Juventus. L'arrivo di Alajbegovic dal Lipsia può cambiare l'esterno portoghese seguito da diversi top club inglesi. In particolare, il Manchester United avrebbe mostrato un interesse concreto e sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Joshua Zirzkee per sbloccare la trattativa.

Continua il pressing dello United per Conceicao

Il classe 2003 è sicuramente stato uno degli elementi positivi della scorsa stagione bianconera, soprattutto con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora.

Il suo futuro è però incerto visto il forte interesse da parte del Manchester United. La Juve non ritiene il portoghese incedibile ma prenderebbe in considerazione solo offerte attorno ai 60-65 milioni di euro. Per abbassare le richieste economiche del club bianconero, i Red Devils sarebbero pronti ad un'offerta cash attorno ai 30 milioni di euro più il cartellino di Joshua Zirzkee che piace proprio alla dirigenza juventina per completare il reparto offensivo. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata, ma di un forte interesse da parte dello United che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

L'olandese ex Bologna, già trattato dalla Vecchia Signora nelle precedenti sessioni di mercato, risulterebbe l'anello mancante per completare l'attacco a disposizione di Spalletti.

Grande tecnica, visione di gioco, capacità realizzativa e negli assist ma soprattutto grande duttilità tattica vista la sua capacità di occupare sia il ruolo di prima, che di seconda punta ma all'occorenza anche da trequartista come già fatto nella sua prima esperienza italiana.

Possibile offerta del Napoli per Gatti

Altro calciatore che potrebbe lasciare Torino è Federico Gatti. Il centrale italiano non è considerato incedibile per Luciano Spalletti ed il Napoli di Max Allegri sarebbe molto interessato dopo l'infortunio rimediato da Alessandro Buongiorno che lo terrà ai box per almeno 3 mesi. I partenopei vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che al momento non convince la Vecchia Signora che vorrebbe una cessione per una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro.

Cifra che il club azzurro potrebbe investire attraverso la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro.

La cessione di Gatti aprirerebbe all'arrivo di un nuovo difensore centrale. Diversi i profili monitorati dal ds Carnevali: resistono le candidature di John Lucumì, valutato attorno ai 25 milioni di euro dal Bologna, e di Fikayo Tomori che potrebbe lasciare il Milan. Sullo sfondo viva anche la pista che porta a Todibò del West Ham.