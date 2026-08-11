L'Uefa ha lanciato 'Clear Line', un archivio digitale di decisioni arbitrali. L'iniziativa mira a incrementare chiarezza, coerenza e trasparenza nel processo decisionale del calcio europeo, uniformando l'applicazione delle regole e l'uso del VAR. Approvata dai dirigenti arbitrali di tutte le federazioni affiliate, la piattaforma è ora un riferimento per l'applicazione omogenea delle decisioni e degli interventi del VAR a livello nazionale ed europeo.

Clear Line include oltre 150 scenari arbitrali, fornendo indicazioni dettagliate sull'interpretazione delle Regole del Gioco e sui criteri di intervento del VAR.

Un principio chiave è che "la revisione video dovrebbe essere utilizzata solo in caso di errori chiari ed evidenti". Destinata non solo agli ufficiali di gara, ma anche a giocatori, allenatori, commentatori e tifosi, la risorsa mira a rafforzare la comprensione delle decisioni arbitrali e a promuovere un'applicazione più uniforme delle regole in Europa.

Clear Line: un supporto per il calcio europeo

Attraverso una vasta gamma di video e spiegazioni visive, Clear Line fornisce preziose informazioni sul ragionamento dietro le decisioni più complesse e dibattute. Roberto Rosetti, direttore arbitrale Uefa, ha affermato: "Clear Line è stato ideato per fornire indicazioni chiare e precise agli ufficiali di gara di tutto il calcio europeo, per garantire maggiore coerenza nel processo decisionale in tutte le competizioni e un approccio più standardizzato all’uso del VAR a vantaggio del gioco".

La piattaforma è concepita per essere accessibile a tutti gli attori del calcio. Dirigenti Uefa hanno sottolineato come non sia un'esclusiva per gli arbitri, ma un riferimento per tifosi e giornalisti. L'obiettivo è offrire uno strumento di confronto e comprensione post-partita, specialmente per le gare di alto profilo come quelle di Champions League.

Il nuovo approccio all'utilizzo del VAR

A partire da questa stagione, l'Uefa applicherà rigorosamente le linee guida di Clear Line. L'intenzione è rendere il VAR meno interventista e più focalizzato su errori flagranti, evitando revisioni su episodi marginali. Questa evoluzione deriva da otto anni di esperienza e dalla necessità di chiarire a tutti gli interessati – da addetti ai lavori e pubblico – quando e come il VAR debba intervenire. Clear Line si configura così come uno strumento cruciale per accrescere la trasparenza e la fiducia nelle decisioni arbitrali, mirando a ridurre le polemiche e a migliorare la qualità del gioco.