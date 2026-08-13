Xavi Hernandez è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'annuncio è giunto a seguito del raggiungimento di un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi, che ha affidato all'ex leggenda del Barcellona la guida della squadra fino al 2030, anno in cui si disputeranno i prossimi Mondiali.

L'allenatore spagnolo, una figura iconica che ha segnato la storia del Barcellona sia come giocatore che come tecnico, ha espresso profonda soddisfazione per l'inizio di questa nuova e stimolante avventura professionale.

“Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure seminali come Johan Cruyff e Rinus Michels, mi considero a tutti gli effetti un figlio del calcio olandese”, ha dichiarato Xavi attraverso i canali ufficiali della nazionale Oranje. Ha inoltre sottolineato il ruolo formativo di altri grandi maestri: “Anche altri grandi allenatori, in particolare Louis van Gaal, con cui ho avuto l'onore di esordire al Barcellona, e Frank Rijkaard, hanno avuto un'influenza cruciale nel plasmarmi sia come giocatore che come tecnico”.

Un nuovo corso per la nazionale olandese

L'arrivo di Xavi sulla panchina rappresenta l'inaugurazione di un nuovo ciclo per la nazionale dei Paesi Bassi.

Nigel de Jong, direttore del calcio d'élite della federazione, ha evidenziato l'importanza di un'attenta analisi delle esigenze della squadra e della scelta di un tecnico capace di condurre il gruppo verso il raggiungimento di ambiziosi obiettivi futuri. Marianne van Leeuwen ha ulteriormente rimarcato come Xavi porti con sé una conoscenza straordinariamente profonda dell'élite del calcio internazionale, maturata sia nella sua brillante carriera da giocatore che in quella da allenatore.

Xavi subentra a Ronald Koeman e la sua presentazione pubblica è fissata per il 25 agosto. La federazione ha descritto il nuovo commissario tecnico come un professionista che “ha vissuto e vinto tutto” nel prestigioso mondo del calcio.

Dal canto suo, Xavi ha definito la nomina “un grande onore”, dichiarandosi pienamente pronto a mettere la propria vasta esperienza e visione al servizio della nazionale olandese.

Carriera illustre e prospettive future

La carriera di Xavi Hernandez è costellata di successi. Come giocatore, ha disputato oltre 750 partite ufficiali con il Barcellona, conquistando un palmarès invidiabile che include otto campionati spagnoli, quattro Champions League e due Mondiali per club. Con la nazionale spagnola, ha raggiunto l'apice vincendo due Campionati Europei e un Mondiale. Dopo l'esperienza da allenatore all'Al-Sadd in Qatar tra il 2019 e il 2021, ha guidato il FC Barcellona dal 2021 fino alla sua destituzione nel 2024.

La sua formazione giovanile a La Masia e le influenze dirette di tecnici olandesi hanno contribuito in maniera significativa a rafforzare il suo legame profondo con il calcio dei Paesi Bassi, un aspetto che lui stesso ha più volte sottolineato.

Nelle prossime settimane, si procederà alla definizione dettagliata della composizione dello staff tecnico che affiancherà Xavi in questa entusiasmante nuova avventura. L'obiettivo primario e dichiarato è quello di riportare la nazionale olandese ai vertici del calcio mondiale, capitalizzando sull'esperienza e sulla visione strategica di un allenatore che, con orgoglio, si considera “in certo modo, un figlio del calcio olandese”.