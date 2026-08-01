La Zecca dello Stato ha presentato una speciale moneta commemorativa dedicata al centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. L'iniziativa, annunciata il primo agosto 2026, celebra un secolo di storia e la profonda passione che lega la città di Napoli alla sua squadra di calcio. Questa emissione in edizione limitata onora i cento anni dalla fondazione della SSC Napoli, avvenuta nel 1926, un traguardo storico per il club partenopeo.

La presentazione ufficiale si è svolta presso la sede della Zecca, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del club.

L'evento ha richiamato numerosi tifosi e appassionati, sottolineando il forte legame tra la squadra e la comunità cittadina. La moneta presenta elementi iconografici che richiamano la storia del club e i suoi colori sociali, simboli di un'identità forte.

Dettagli della moneta commemorativa

La moneta, prodotta dalla Zecca dello Stato, è stata coniata in tiratura limitata, destinata a collezionisti e tifosi. Il suo design include il logo della SSC Napoli e altri simboli rappresentativi del club. Questa iniziativa si inserisce nelle celebrazioni ufficiali per il centenario della società, che prevedono ulteriori eventi e manifestazioni dedicate ai sostenitori partenopei, riaffermando la loro "fede lunga cent'anni".

La Zecca dello Stato e le emissioni speciali

La Zecca dello Stato è l'ente responsabile della produzione delle monete in Italia. Oltre alla coniazione di monete per la circolazione, l'istituto realizza emissioni speciali e commemorative. Queste sono spesso dedicate a ricorrenze storiche, eventi sportivi o personalità di rilievo nazionale. Le monete commemorative, prodotte in quantità limitate, rappresentano oggetti di grande interesse per collezionisti e appassionati, testimoniando momenti e figure che hanno plasmato l'identità culturale e sportiva italiana.