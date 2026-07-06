La SSC Napoli ha ufficialmente inaugurato le celebrazioni per il suo Centenario con la presentazione della nuova maglia Home 2026/27, a bordo della nave MSC World Europa. L'evento avvia un anno di iniziative sotto il motto "Pe' cient'anne", tra storia, passione e appartenenza.

La divisa, che la squadra indosserà per la stagione, è stata svelata tramite un video evocativo che esplora l'identità del club e della città, mostrando scorci dal Vesuvio a Posillipo. Protagonista è il Corsiero del Sole, primo simbolo della società e antico emblema di Napoli.

Il progetto creativo, frutto della collaborazione tra EA7 e Valentina De Laurentiis, reinterpreta l'azzurro tradizionale nella tonalità "Centenary Blue". Il tessuto richiama la storica lanetta anni Ottanta, fondendo memoria e innovazione.

Crest, tecnologia e partner

Il crest celebrativo, sul cuore, racchiude quattro simboli: il Corsiero del Sole, il numero 100, il simbolo dell’infinito e l’attuale logo SSC Napoli. Il retro del colletto reca la scritta "Partenopei". La patch "Authentic" integra la tecnologia NFC per accedere a contenuti esclusivi. I loghi di MSC (Main Partner), Sorgesana (Back-of-Shirt Partner) e DongFeng (Sleeve Partner) sono integrati nella divisa.

Design, disponibilità e programma Centenario

La divisa offre traspirabilità, comfort e libertà di movimento, con inserti in rete, scollo a V, colletto stile polo e bordi manica jacquard. Il design è completato da taglio asimmetrico e spacchi laterali, con vestibilità Regular Fit. La maglia Home 2026/27 sarà disponibile da oggi, alle 19:26, negli store ufficiali SSC Napoli e online; dal 7 luglio 2026, nei punti vendita autorizzati.

Il programma del Centenario include: campagna abbonamenti (10 luglio); svelatura divise Away e Third (pre-campionato); installazioni speciali nei Fan Village di Dimaro e Castel di Sangro (con Momenti Azzurri); grande evento a Napoli (1° agosto) con tifosi e leggende; in autunno, film sulla storia del club e pubblicazione culturale con Treccani.

Il Centenario della SSC Napoli celebra un secolo di storia, rafforzando il legame tra squadra, città e tifosi attraverso simboli, iniziative e innovazione.