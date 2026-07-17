Il mercato immobiliare della Costa Verde, in Sardegna, sta vivendo un periodo di forte crescita, con un interesse particolarmente marcato per le località di Arbus, Torre dei Corsari e Marina di Arbus. La domanda di seconde case è alimentata sia da acquirenti provenienti dal nord Italia sia da un significativo flusso di compratori stranieri, in particolare da Germania, Francia e Svizzera. Questi ultimi mostrano una chiara preferenza per le abitazioni indipendenti e per le caratteristiche case campidanesi da ristrutturare, valorizzando l'autenticità del territorio.

Prezzi e tipologie immobiliari: un quadro dettagliato

I prezzi medi delle abitazioni nella regione oscillano tra i 1.500 e i 2.300 euro al metro quadro, con variazioni determinate dalla posizione e dalla vista mare. Nei principali centri del Medio Campidano, l'attenzione degli acquirenti si concentra su abitazioni indipendenti, spesso arricchite da un cortile o un giardino. Il segmento del nuovo mantiene quotazioni stabili o in lieve aumento, con prezzi medi che si attestano tra i 1.400 e i 1.500 euro al metro quadro. Per l'usato da ristrutturare, invece, i valori medi sono compresi tra i 700 e i 900 euro al metro quadro, offrendo opportunità per chi cerca soluzioni personalizzabili.

Dinamismo del mercato e criticità sugli affitti

Il Medio Campidano sta attraversando una fase immobiliare molto interessante, caratterizzata da segnali positivi sia nei centri urbani sia nelle località costiere della Costa Verde. Si osserva, da un lato, un ritorno di famiglie e giovani coppie che investono nella prima casa e, dall'altro, un crescente interesse da parte di acquirenti provenienti dal nord Italia e dall'estero. Questi ultimi sono attratti dalla qualità della vita, dalla natura incontaminata e dalle potenzialità turistiche del territorio, elementi che ne rafforzano l'attrattività.

Tuttavia, il settore presenta una criticità significativa nel mercato degli affitti. L'offerta attuale è insufficiente a soddisfare la domanda, una situazione che ha portato a un incremento importante dei canoni, che in alcuni casi raggiunge il 30%.

Questa dinamica influisce sia sulle seconde case sia sulle abitazioni destinate alla residenza principale, evidenziando un settore vivace ma con squilibri strutturali da affrontare.

Il ruolo di Confcommercio Sud Sardegna

L'andamento del mercato immobiliare è attentamente monitorato da Confcommercio Sud Sardegna. L'associazione di categoria, che rappresenta le imprese del terziario nella parte meridionale dell'isola, si impegna a promuovere lo sviluppo economico del territorio. Attraverso analisi e studi specifici, l'organizzazione fornisce dati essenziali per comprendere le dinamiche locali e supportare le strategie di investimento, sia per i residenti sia per gli investitori esteri, contribuendo a orientare le scelte in un mercato in continua evoluzione.