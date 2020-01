CinemaSet e l'Associazione Antimafia e Legalità presentano “Da sempre, più di prima”, evento promosso dall'avvocato Enzo Guarnera, penalista del foro di Catania, in programma sabato 25 gennaio, alle ore 10, al Cinema multisala “Lo Po”, in via Etnea 256 a Catania. Per l’occasione aderisce la Fondazione “La Città Invisibile”, ente no profit, dedito alla diffusione della legalità tra gli studenti.

La manifestazione si prefigge di coniugare Cinema, Letteratura e Legalità in un unicum, per generare e diffondere nei più giovani la cultura della legalità e la fiducia verso la giustizia e nella democrazia.

Una rassegna a favore della legalità

Un delicato è importante momento sarà rivolto soprattutto al mondo giovanile, grazie alla visone di un mediometraggio, per sottolineare la credibile fiducia nelle istituzioni preposte al rispetto della legge, offrendo stimoli ed esperienze vicarie, capaci di motivare nelle nuove generazioni l’adesione ai valori della legalità e del bene comune. La rassegna sarà presentata in conferenza stampa questo giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 10, al Mercure Catania Excelsior di Catania.

Questa rassegna nasce affinché gli studenti e i giovani accettino di vivere da attori positivi e facciano propria la sfida che la cittadinanza comporta e siano, al contempo, portatori di una cultura della legalità, contro la “subcultura” della furbizia di tutti coloro che, “slealmente”, piegano le regole al vantaggio personale.

Il Cinema, la Letteratura e le Arti

Grazie alla presenza degli esperti della casa di Produzione Cinematografica “CinemaSet” di Antonio Chiaramonte, che proprio il 25 gennaio 2020, festeggia il suo decennale, il progetto intende mettere a disposizione dei ragazzi che vogliano avviarsi nelle varie professioni del Cinema, l’assistenza e l’orientamento gratuito di un buon numero di professionisti del cinema.

L’intento è quello di creare, con i ragazzi delle scuole, un focus group sull'importanza dell’azione antiracket e antiusura, coinvolgendo poi gli stessi studenti in momenti di sensibilizzazione pubblica nella città, validamente riconosciuti come crediti formativi.

Il programma dell'evento

La rassegna inizia con la proiezione del film Io ho denunciato diretto da Gabriel Cash e prodotto da CinemaSet, seguito dalla presentazione del romanzo di Paolo De Chiara “Io ho denunciato”. Interverranno l’Avvocato Enzo Guarnera, e Alfia Milazzo, Presidente della Fondazione “La città invisibile”.

Si assisterà subito dopo alla proiezione del corto su La città invisibile e sull’orchestra Falcone Borsellino.

L'intervento del produttore cinematografico Antonio Chiaramonte e di alcuni personaggi del cast attoriale del film “Io ho denunciato” e l'Intervento di Lisa Marzoli giornalista e conduttrice Rai. Saranno presenti autorità Istituzionali, dello Spettacolo, del Cinema, della Letteratura e del Giornalismo nazionale. L’evento sarà condotto da Beppe Convertini.

Il film 'Io ho denunciato'

“Io ho denunciato", è un viaggio nei meandri dell’anima di un uomo che trova il suo riscatto nella giustizia e nella legalità, grazie alla magistratura, alle forze dell’ordine e al suo legale.

Una miscela che alla fine diventerà vincente? Lo sapremo solo assistendo alla proiezione gratuita del film, nella rassegna del 25 gennaio 2020. Nell'opera si descrivono i sentimenti, le paure, l’ansia, gli affetti mancati, le incertezze e la soddisfazione di chi ha ricevuto la protezione da parte dello Stato.

Nel titolo dell’opera ci sono le parole decise di un uomo che ha sofferto, che ha lottato e che, alla fine, sta per vincere la sua battaglia. Un uomo normale, che ha sempre vissuto onestamente le sue attività imprenditoriali. Quest’opera desidera essere un messaggio diretto, essenziale e reale, per far capire, ancora una volta, soprattutto ai giovani, che l’illegalità va combattuta.

La rassegna “Da sempre, più di prima” dopo Catania, proseguirà facendo tappa in tutte le province della Sicilia e in diverse città d’Italia.