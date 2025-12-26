Curro tornerà da Pia in lacrime con un'amara verità nelle prossime puntate de La Promessa: "Ho avvelenato io Jana", dirà singhiozzando.

Le anticipazioni tv rivelano che Curro scoprirà che il veleno che ha tolto la vita a Jana era nell'acqua con cui lui, Manuel e Catalina le bagnavano le labbra. Il giovane sarà sconvolto da questo pensiero, ma Pia gli farà capire che lui non ha nessuna colpa. La donna, inoltre, suggerirà a Curro di non parlarne con Manuel che sarebbe straziato dal dolore.

Le indagini di Curro e Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro sarà sempre più protagonista con le sue indagini sulla fine di Jana.

Il giovane sarà appoggiato da Pia che non lo lascerà mai solo e sarà pronta a tutto pur di aiutare il suo amico. Dopo la morte del dottor Gamarra sarà sempre più chiaro che qualcuno abbia agito per eliminare Jana proprio quando si stava riprendendo. La tenacia di Curro, però, non piacerà a qualcuno che deciderà di agire anche contro di lui. Lorenzo e Leocadia organizzeranno un picnic nei giardini de La Promessa per far distrarre Angela e Jacobo e chiederanno a Curro di fare da valletto. Il giovane svolgerà il suo lavoro come al solito e ad un certo punto Lorenzo gli chiederà di cavalcare con Jacobo. Poco dopo l'inizio della gara, però, Curro cadrà rovinosamente e la sua vita sarà a rischio. Fortunatamente ce la farà, ma Curro capirà subito che qualcosa non quadra e scoprirà che il suo non è stato un incidente.

Sarà chiaro che qualcuno ha provato a togliere la vita a Curro e la certezza arriverà quando il giovane risalirà al sicario. Quest'ultimo ammetterà tutto, ma non saprò dire chi lo ha pagato per commissionare l'omicidio.

L'amara verità su sua sorella distruggerà Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, proseguiranno le indagini di Curro. Pia dissotterrerà il corpo di Jana e vedrà che è tutto blu: a quel punto non ci saranno dubbi sul fatto che sia stata avvelenata. Curro si darà da fare per cercare un esperto di veleni e le sue indagini prenderanno in considerazione ogni membro della famiglia. Dopo aver saputo che il fratello di Jacobo è morto in un incidente aereo, Curro arriverà a sospettare di lui e approfondirà il tutto.

Alla fine, però, la verità sarà peggiore di quanto il ragazzo potesse immaginare. Curro andrà da Pia in lacrime e tormentato dai sensi di colpa: "Ho avvelenato io Jana", dirà, "Io, Manuel e Catalina le abbiamo tolto da vita". Pia non riuscirà a capire e Curro le spiegherà che il veleno di sua sorella era nell'acqua con cui loro a turno le bagnavano le labbra per tenerla idratata. La donna proverà a calmare Curro, dicendogli che non può sentirsi in colpa per qualcosa che non sapeva. Pia, inoltre, chiederà al ragazzo di non dire nulla a Manuel che potrebbe soffrire moltissimo sapendo di essere stato il mezzo dell'assassino.

Il toccante addio di Jana e la salita al potere di Leocadia

Nelle puntate in onda in Italia, a La Promessa c'è stato l'addio di Jana.

Alonso non ha permesso la sepoltura nella tomba di famiglia e questo ha causato l'ennesima frattura con Manuel. La cerimonia è stata molto toccante e Curro ha giurato a Ramona che avrebbe trovato il vero colpevole e si sarebbe vendicato. Risalire alla vera artefice di tutto questo, però, a quanto pare sarà impossibile. Nessuno, infatti, sospetterà minimamente di Leocadia che intanto sta iniziando a prendere potere all'interno della tenuta.