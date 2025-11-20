Due gravi incidenti stradali si sono verificati ieri in provincia di Cosenza. Il primo incidente è avvenuto ad Acquappesa, lungo la strada che conduce alle Terme Luigiane, dove un’auto è precipitata da una scarpata. La donna alla guida, soccorsa dai Vigili del Fuoco, è stata trasferita in ospedale in elisoccorso. Pochi chilometri più a sud, un altro sinistro ha coinvolto un’autovettura e un camion, con un ferito grave estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Un incidente spettacolare a Acquappesa

L’incidente che si è verificato nella zona di Acquappesa, sul Tirreno cosentino, ha avuto risvolti drammatici ma per fortuna non fatali.

Un’automobile è scivolata giù da una scarpata, precipitando per diversi metri. Il conducente, una donna, è stata soccorsa in stato di coscienza dai Vigili del Fuoco, che l’hanno estratta dal veicolo. La situazione, seppur grave, non ha messo in pericolo imminente la sua vita. L’intervento tempestivo del 118, che ha raggiunto la scena grazie anche al supporto dei volontari della Misericordia di Amantea, ha permesso di stabilizzare la donna prima di trasferirla all'ospedale in elisoccorso per accertamenti.

Lo scontro tra auto e camion a San Pietro in Guarano

A San Pietro in Guarano, un altro incidente ha avuto conseguenze più gravi. Un’automobile si è schiantata contro un camion, con il conducente rimasto intrappolato tra le lamiere.

I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma per il ferito non è stato possibile evitare il trasferimento d’urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per chiarire la dinamica del sinistro e per garantire la sicurezza della zona. La viabilità è stata temporaneamente interrotta mentre venivano effettuati i rilievi necessari.

Incidente nella Piana di Gioia Tauro

Pochi giorni prima, un altro incidente è avvenuto nella Piana di Gioia Tauro, lungo la strada che collega Taurianova a Cittanova. Un’auto e un furgone si sono scontrati, ferendo due persone che sono state trasportate all’ospedale di Polistena.

Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi, ma la dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine. La Polizia di Stato di Taurianova ha gestito l’emergenza, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.