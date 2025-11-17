Un pomeriggio difficile per la Calabria nella giornata del 17 novembre. Due incidenti separati che hanno causato feriti e, in un caso, morti. Il primo episodio si è verificato lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Rogliano e Cosenza Sud, in direzione Nord, dove un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli, creando enormi rallentamenti e disagi per il traffico. Il secondo incidente, più grave, si è verificato nel crotonese, dove un trattore è precipitato in un burrone, causando la morte di due persone e il ferimento di un’altra.

Incidente nel crotonese: il trattore precipita nel burrone

Nel comune di Pallagorio, in provincia di Crotone, un altro incidente ha visto coinvolto un trattore. Il mezzo agricolo, con a bordo quattro persone, è precipitato lungo un burrone profondo circa 100 metri, in un'area impervia e difficile da raggiungere. Due delle persone a bordo hanno perso la vita nell'impatto, mentre una terza è rimasta ferita. La quarta persona, fortunatamente, è riuscita ad abbandonare il mezzo prima della caduta. Il recupero delle vittime e dei feriti è stato particolarmente complesso a causa della difficile accessibilità della zona, ma sono intervenuti elicotteri dei vigili del fuoco, che hanno trasportato i feriti e le salme in una zona più accessibile per il trasferimento ospedaliero.

Le operazioni di soccorso e le indagini

Le operazioni di recupero in entrambi gli incidenti sono state caratterizzate da grande impegno da parte dei soccorritori. Nella zona di Cosenza, le difficoltà sono state limitate principalmente ai rallentamenti del traffico, ma nel crotonese il terreno impervio ha reso le operazioni molto più complicate. I vigili del fuoco di Salerno hanno dovuto utilizzare elicotteri verricellati per recuperare i feriti e le vittime dal burrone. Intanto, la Polizia Stradale sta cercando di chiarire le cause dell’incidente sulla A2, mentre i carabinieri si occupano degli accertamenti sul trattore precipitato.

Tamponamento a catena sulla A2: traffico e feriti

L'incidente che ha bloccato il traffico lungo l'Autostrada A2 è avvenuto al km 265+300, quando quattro automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

Il bilancio immediato ha visto tre persone ferite, tutte soccorse dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto. Nonostante l'intensità dell'impatto, nessuno dei feriti è in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le squadre Anas, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona, e la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sebbene la circolazione non sia stata mai interrotta, i rallentamenti hanno creato lunghe code, che però si stanno gradualmente smaltendo.