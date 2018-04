Un vero e proprio giallo degno dei migliori romanzi di Agatha Christie quanto accaduto in Sardegna, dove un giovane allevatore si è risvegliato dal coma ed ha lanciato una incredibile accusa, vale a dire che qualcuno ha tentato di ucciderlo. La vicenda è accaduta presso l'#Ospedale di #Sassari dove l’uomo era stato ricoverato in seguito ad un grave incidente. L’uomo è uscito improvvisamente dal coma [VIDEO] nel quale era finito per le conseguenze di un grave incidente, a causa del quale è tuttora ricoverato con ben 23 fratture e un polmone perforato.

Giovanni Antonio Pedranghelu, questo il nome dell’allevatore, di 36 anni di Nughedu San Nicolò, paesino di poco meno di mille abitanti in provincia di Sassari, al suo risveglio dal coma avrebbe dichiarato di ricordare che mentre era intento ad aprire un cancello sarebbe stato investito da un’automobile che gli avrebbe passato sopra, dopo di che i suoi ricordi si perdono.

Chiaramente una dichiarazione pesante che fa sospettare agli inquirenti che l’allevatore sardo possa essere stato vittima di un tentato omicidio, pertanto sull'incidente di cui è stato vittima è stata aperta d’ufficio un'indagine.

L'investimento è avvenuto di notte

Tutto sarebbe accaduto un sabato sera dello scorso mese, quando Giovanni Antonio Pedranghelu sarebbe andato in un bar del piccolo centro di Nughedu San Nicolò per passare una tranquilla serata tra amici. Qui, trascorsa la serata, l'uomo sarebbe uscito dal Bar e sarebbe salito sulla macchina di un conoscente per andare a prendere del vino in una sua casa di campagna, ma arrivati a destinazione l’uomo sarebbe sceso dall'auto per aprire il cancello e sarebbe stato investito da un'automobile. Ricordi quelli dell’allevatore se vogliamo un po' vaghi ma comunque sufficienti ad aprire un'indagine per tentato omicidio [VIDEO]

Chi lo ha investito potrebbe anche averlo fatto in maniera del tutto involontaria, ma successivamente preso dal panico e magari nella convinzione che Pedranghelu fosse morto, potrebbe averlo trascinato e gettato nella stradina in cui è stato rinvenuto nel cuore della notte da un giovane che rincasava.

Un sopralluogo dei Carabinieri nella stradina del ritrovamento sembra avvalorare la versione dell'uomo: i Carabinieri infatti hanno individuato dei solchi lasciati da dei pneumatici di un’auto ed alcuni frammenti di vestiti insieme ad uno scarpone cosi come anche le informazioni raccolte nel bar in cui l’allevatore si era recato il sabato dell’incidente sembrano dare consistenza al racconto dell'allevatore con alcuni testimoni che hanno confermato ai carabinieri di aver visto l’uomo quella sera. Dunque una vicenda strana ed atipica che almeno all'apparenza sembra essere un vero è proprio caso di #cronaca nera.