Sia le banconote che le monete sono strumenti di pagamento che vengono utilizzati in tutti i Paesi del mondo, proprio per questo motivo a volte può capitare che i turisti portino con se monete di altre nazioni e che le stesse si possano mischiare con altre. Non sempre si tratta di una truffa, è invece molto frequente l'errore umano quando ad esempio si danno dei resti o si cambiano dei soldi.

L'allarme di Federconsumatori sulla truffa

La moneta da 2 euro, in circolazione in tutti i Paesi che adottano l'Euro, è solitamente la moneta più confusa con altre. Il problema è che alcune sono così simili da ingannare anche i distributori automatici e i cassieri più attenti.

La Federconsumatori, nota associazione di consumatori, ha lanciato l'allarme [VIDEO] su queste monetine avvisando di stare molto attenti agli scambi di denaro contante e di controllare bene il resto, specialmente nelle vicinanze di luoghi turistici o comunque frequentati da stranieri poiché è più semplice che si verifichino brogli o errori. La moneta più simile ai nostri 2 Euro è quella thailandese, nello specifico i 10 bath thailandesi, che valgono appena 25 centesimi italiani. Sia i colori, la forma che le dimensioni sono molto simili tra loro, tanto che molti distributori automatici non sono capaci di distinguere la differenza.

La truffa dei due euro si diffonde principalmente nelle grandi città, come Napoli, Roma o Milano che avendo molto afflusso turistico e molti scambi di contanti si fa meno caso al resto.

Sono già diversi i cittadini che hanno denunciato di aver ricevuto in cambio monete straniere dal basso valore al posto della moneta da due euro. C'è da sottolineare però che la maggior parte degli europei pone un'attenzione specifica su questa moneta, proprio perché detiene il valore più alto tra tutte le monete in circolazione. Chi potrebbe essere truffato maggiormente sono i turisti extracomunitari che non conoscono le nostre monete e potrebbero facilmente confondersi.

Non solo Bath thailandesi

I 10 bath della Thailandia non sono gli unici ad essere molto simili alla moneta da 2 euro. Lo scambio truffa/errore avviene anche con gli scellini del Kenya. Anche in questo caso si tratta di una moneta molto simile per colori e dimensioni, ma dal valore molto più basso. La moneta africana [VIDEO] vale ancora meno di quella thailandese: lo sfortunato che li dovesse ricevere come resto si ritroverebbe con una moneta dal valore di appena 20 centesimi.