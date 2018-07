Come ben sappiamo, purtroppo, certe tipologie di tumore non lasciano scampo [VIDEO]e ci sono vite, anche giovani, che vengono stroncate da questo brutto male. Anche nel caso di Chiara, infatti, non c'è stato nulla da fare: la donna è deceduta nei giorni scorsi devastata dal tumore, ma quantomeno lo staff medico dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Tirreno, è riuscito a permettere che la donna realizzasse il suo più grande sogno proprio prima di morire, quello di sposarsi col suo Emilio Folco.

Il coronamento di un sogno, poche ore prima di morire

Chiara Quartieri era una giovane donna di quarantuno anni, originaria di Empoli e da tempo malata di cancro.

Nonostante i medici non le avessero dato speranze, aveva però un sogno nel cassetto: sposare l'amore della sua vita. Ebbene, grazie alla mobilitazione dei medici dell'ospedale della città toscana, la donna ha potuto dire il fatidico 'si' al suo amato, direttamente dal letto d'ospedale. In pochissimo tempo, infatti, il personale sanitario è riuscito ad organizzare la cerimonia ed a realizzare il più grande desiderio di Chiara che, tuttavia, dopo appena ventiquattro ore dalle sue nozze ha perso la sua battaglia contro il tumore, 'volando in cielo con l'abito da sposa ancora indosso'.

Una storia d'amore iniziata nel 2011

Quella di Chiara e di suo marito Emilio è una storia d'amore iniziata nel 2011 grazie ad una passione che accomunava i due: i videogiochi. Già all'epoca, la donna era a conoscenza di essere malata di tumore, ma nonostante questo il compagno non ha voluto abbandonarla ed è stato accanto a lei per tutto il tempo.

I due si sarebbero dovuti unire in matrimonio il 7 febbraio del prossimo anno, ma a causa del peggioramento delle condizioni di salute della donna, avevano deciso di anticipare il tutto al 29 luglio. A pochi giorni dalla cerimonia, però, Chiara si è sentita male ed è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Qui i medici le hanno dovuto dare la brutta notizia: le restavano pochi giorni di vita.

Ecco perché grazie alla determinazione di Emilio, tutto il reparto dell'ospedale ha cominciato a mobilitarsi ed è riuscito ad organizzare la festa per il matrimonio prima che Chiara comunicasse ai presenti di sentirsi parecchio stanca. Si è addormentata per sempre davanti al suo uomo con l'abito da sposa ancora indosso. Dopo il decesso della moglie [VIDEO], Emilio ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno donato l'ultimo sorriso ad una donna coraggiosa come Chiara.