Un viaggio in treno si è trasformato in un incubo per una studentessa di 19 anni. Il fatto sarebbe avvenuto giovedì scorso su un treno Intercity che da Lecce era diretto a Bologna. Nonostante nello scompartimento del treno la giovane fosse sola, ha avuto il coraggio di chiamare aiuto. Una spiacevolissima vicenda che anche in questo caso ha segnato profondamente la vittima, l'ennesimo caso di violenza sessuale in Puglia dopo i fatti di Gallipoli a Ferragosto, e di Torre dell'Orso la notte di San Lorenzo.

Minuti di terrore

La ragazza viaggiava tranquillamente in treno, insieme a lei, nello stesso scompartimento, vi era anche l'autore del reato.

Improvvisamente quest'ultimo, stando al racconto fornito dalla giovane, avrebbe cominciato a muovere delle avances alla stessa. La situazione sarebbe degenerata in pochissimi istanti. L'uomo avrebbe quindi cercato di abusare della giovane che, nonostante fosse da sola, è riuscita a chiedere aiuto sia ad un passeggero che al capotreno. Informato della notizia, lo stesso capotreno ha allertato le forze dell'Ordine. Il treno, che proveniva da Lecce, in quel momento si trovava a transitare proprio nei pressi della "Città Bianca", da qui l'intervento degli agenti della Polizia di Stato di Ostuni e della Polfer.

L'autore della violenza arrestato

Con cautela i militari sono entrati nel convoglio e si sono recati nello scompartimento dove viaggiava la giovane. La stessa è stata immediatamente ascoltata dagli agenti, che hanno condotto in commissariato il 40enne originario di Bari.

La ragazza, essendo maggiorenne, non ha avuto bisogno della patria potestà per denunciare l'accaduto. La stessa ha quindi immediatamente formalizzato una querela verso l'autore del reato. Preso atto del racconto della ragazza, le forze dell'ordine hanno arrestato l'uomo con l'accusa di plurimi atti sessuali contro la volontà ed in danno della persona offesa. Il pm di turno del tribunale di Brindisi ha quindi confermato la misura cautelare.

Sostegno psicologico alla giovane

Alla studentessa è stato immediatamente fornito tutto il supporto psicologico necessario. Gli agenti di Polizia hanno anche avviato un'attività investigativa di approfondimento sull'ennesimo fatto di cronaca del genere che colpisce la Puglia. In pochissimi giorni si contano già tre casi di violenza sessuale, di cui due a carico di ragazze minorenni. Tutte le vittime, fortunatamente, hanno trovato il coraggio di denunciare i loro aggressori.