A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nelle ultime ore, è stata la notizia concernente il ritrovamento della madre della giornalista e blogger de 'Il Fatto Quotidiano', Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista aveva chiesto aiuto nelle ricerche, lanciando un appello via social. L'anziana madre, malata di Alzheimer, si era allontanata da una struttura sanitaria.

La scomparsa e la notizia del ritrovamento

Giornalista e blogger tra i più seguiti dal grande pubblico italiano, Slevaggia Lucarelli è tornata al centro dell'attenzione mediatica a seguito di un post pubblicato ieri sul suo profilo Twitter, con il quale la firma de 'Il Fatto Quotidiano' ha lanciato la notizia della scomparsa di sua madre: nello specifico, nella giornata di ieri, intorno alle ore 14:00, Selvaggia Lucarelli ha comunicato online [VIDEO] che sua madre era sparita dalla struttura ospedaliera di Vasto (in Abruzzo), presso cui la signora si era recata per sottoporsi ad una risonanza magnetica.

Lasciata da sola in una stanza, per via di una distrazione del marito, la madre della Lucarelli si è improvvisamente allontanata dall'ospedale San Pio sito in Via San Camillo De Lellis a Vasto, dopo aver subito un trauma al gomito: ''Soffre di Alzheimer; Non si era mai persa'', aveva fatto sapere Selvaggia sui suoi profili social, circa l'improvvisa sparizione della signora Nadia.

Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, sta bene. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 14 agosto 2018

''Mia madre è stata ritrovata ora dall'elicottero dei vigili del fuoco'', ha twittato poche ore fa sul suo profilo ufficiale la celebre opinionista del format targato Rai1, 'Ballando Con Le Stelle'. La fascinosa Selvaggia ha tenuto a ringraziare online tutti coloro che si sono mobilitati al fine di ritrovare sua madre, ''in particolar modo il maggiore Consales'', così come la blogger ha riferito su Twitter.

Le indiscrezioni sul suo futuro professionale

Recentemente, Selvaggia Lucarelli è stata al centro di notizie che riguardiano nello specifico il suo futuro professionale. Una delle indiscrezioni più battute dai principali portali-web made in Italy la vedrebbe al centro di una trattativa che sarebbe stata avviata dalla conduttrice della 'Rai', Mara Venier: Secondo quanto è stato riportato dal Corriere della Sera, la Venier intende ingaggiare la giornalista de 'Il Fatto Quotidiano' nel cast dello storico e popolare rotocalco 'Domenica In' che molto presto dovrà competere a colpi di audience con 'Domenica Live' [VIDEO], il talk-show domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Il Corriere ha evidenziato l'idea, ancora non ufficiale, secondo cui la biondissima Mara Venier intenderebbe mettere in atto una sorta di 'Arena' al femminile, con la collaborazione della Lucarelli.